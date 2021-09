“La casa de los famosos”: Anahí Izali es la segunda eliminada en el reality show

La actriz y modelo, Anahí Izali, quien fue participante de programas como Acapulco Shore y Guerreros, se despidió del reality show de Telemundo, “La casa de los famosos“. La influencer se enfrentó en la nominación contra el actor Christian de la Campa, quien se salvó en esta etapa.

Poco antes de revelar el resultado de la votación del público, el anfitrión Héctor Sandalti le pidió a los dos nominados despedirse de sus compañeros. De la Campa fue el primero en tomar la palabra: “Les agradezco a cada uno su bonita energía, nada de lo que pasa aquí es persona, todo es parte de un juego”.

Anahí Izali también agradeció a sus compañeros. “Les deseo lo mejor a todos, sé que a muchos no los conozco a fondo, afuera es otra cosa”, expresó. La cámara enfocó por un rato a Celia Lora, con quien la concursante protagonizo un fuerte altercado llamándola incluso “asesina”.

Tanto Anahí como Christian tomaron sus maletas y se dirigieron a la sala de eliminación. Ella caminaba y decía que tenía el corazón a mil por horas. Luego se tomaron de las manos y se expresaron sus buenos deseos por última vez como concursantes de “La casa de los famosos”.

Lamento mucho que de las cosas que tratamos de vivir aquí adentro se hayan visto afectadas por situaciones ajenas. Creo que eres una mujer guerrera, valiente, muy bella, no necesitas que nadie te demuestre ni diga eso”, expresó el actor.

Al escuchar su nombre com segunda eliminada del reality show, Anahí abrazó a Christian quien le deseó lo mejor. Luego regresó con los famosos concursantes quienes lo aplaudieron celebrando la decisión.

“Yo lo sabía, tenemos un buen manager, aquí sigue el grupito”, le dijo Alicia Machado alegre con la noticia. Todos celebraron mientras le preguntaba cómo había quedado Anahí tras la eliminación y si había llorado.

Anahí y Celia Lora protagonizaron una fuerta discusión donde la primera entre gritos llamó “asesina” a la hija del cantante Alex Lora. “A mí que me dices perras de la fama, tu eres una asesina, estuviste en la cárcel, a mí me déjame en paz.. tu qué sabes hacer, solo porno, playboy y onlyfans”, le gritó Anahí frente a a todos que quedaron mirando el escándalo sin mediar.

“Esto no es Laura en América… el pedo que tenemos tu y yo lo vamos a tener aqui y afuera, así que calmate”, le decía Celia quien enfrentó a Anahí en el baño. Luego le dijo la corrían de todos los realitys show por conflictiva.

Alicia Machado, una de las más polémicas en el programa, aseguró que tiene buenas relaciones con Celia, pero muy poca comunicación. “Ella es un poco agresiva… ella dice que todos están amarrando navajas pero la que están haciendo eso es ella constantemente”.

La primera en salir de “La casa de los famosos” fue la influencer peruana Tefi Valenzuela. Fue un momento emotivo entre lágrimas y abrazos. La famosa fue despedida por sus compañeros, varios de ellos muy triste por su partida, como Verónica Montes y Kimberly Flores, con quienes hizo una gran amistad.

La influencer peruana aseguró que su nominación fue casi al azar, ya que los participantes tuvieron muy poco tiempo de conocerse. “Nadie se lleva mal, sé que esto no es personal, sé que no tengo que tener nada en contra de quienes me nominaron, que todavía no sé quienes fueron”, dijo entre risas.

TE PUEDE INTERESAR: