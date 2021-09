Yalitza Aparicio reveló sus lugares favoritos en la CDMX

Yalitza Aparicio es una de las actrices mexicanas que no pierde la oportunidad de realzar las bellezas de su país a través de sus redes sociales.

A lo largo de su corta pero exitosa carrera Yalitza Aparicio ha usado su voz para impulsar la cultura, tradiciones y lugares de su país. Gracias al reconocimiento que se ganó en la película “Roma” de Alfonso Cuarón, donde debutó como actriz; su nombre se ha convertido en un referente de la cultura indígena.

Su padre, Raúl Aparicio, es de origen mixteco y su madre, Margarita Martínez, de origen triqui. Yalitza se convirtió en la primera mujer indígena en ser nominada a un premio Óscar gracias a su interpretación como “Cleo” en la película mexicana.

La actriz ha usado su ejemplo para decirle a los jóvenes que los sueños si se cumplen. Aunque Aparicio nació en una familia humilde, eso no fue impedimento para lograr sus metas.

“La película fue una oportunidad de mostrar que puedes alcanzar lo que quieras, que no nos dejemos llevar por los estereotipos; que no aceptemos que se debe tener cierto perfil para aparecer en una revista. Si sigues soñando y luchando por lo que quieres, ahí va a estar”, comentó Yalitza.

A raíz su gloriosa nominación al Óscar, la actriz ha tenido que sobreponerse a las críticas por no cumplir con el “canon” de belleza que se necesita para ser una actriz exitosa. Sin embargo, su trabajo habla por sí solo.

En varias oportunidades Yalitza ha demostrado el amor por su país al ser colaboradora de un sinfín de causas sociales. Además, ha colaborado con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humano. Por otro lado, ha trabajado para fomentar la escolarización infantil y para recaudar fondos para diferentes escuelas de su ciudad, Tlaxiaco, ubicada en Oaxaca.

Aunque Yalitza Aparicio no es originaria de la Ciudad de México, compartió a través de su canal de Youtube sus lugares favoritos de la capital.

Los lugares favoritos de Yalitza Aparicio en la CDMX

La actriz reveló que le encanta salir a recorrer la ciudad, sobre todo en días en los que está aturdida de trabajo y busca distraerse un rato.

Parque México

El parque ubicado en la colonia Condesa fue uno de los lugares que la actriz más frecuentaba en los tiempos libres durante el rodaje de “Roma”.

La actriz reveló que en ese lugar conseguía salirse del bullicio de la ciudad y al mismo tiempo encontrar tranquilidad. “Desde ese momento hasta el día de hoy sigue siendo uno de los lugares donde puedo tener como esa tranquilidad y esa paz […] por la naturaleza me conecta con mi comunidad, entonces siempre será uno de mis lugares favoritos”, comentó Yalitza.

Palacio Bellas Artes

Yalitza compartió con sus más de 149 mil suscriptores de Youtube que le encanta ver el Palacio Bellas Artes de tarde cuando encienden las luces que resaltan aún más su importante arquitectura.

“Siento que es un punto perfecto para disfrutar de dos cosas maravillosas (Bellas Artes y Torre Reforma Latino) y también poder tener el parque Alameda y disfrutar de todo este conjunto, es maravilloso” , resaltó la actriz.

Zócalo

“Me encanta poder sentarme ahí aunque muchos no lo crean […] me tomo mi tiempo de poder admirar y apreciar todo lo que está alrededor”, mencionó Yalitza.

Una de las tantas cosas que piensa la actriz cuando visita el histórico lugar es todo lo que ha transcurrido a lo largo de los años allí mismo.

Cineteca

“Cuando lo conocí se volvió como esa oportunidad de conectar más con el cine”, comentó. Además aseguró que es un lugar donde siempre se pueden aprender cosas ya que hay mucha información de valor.

El día en el que la actriz más frecuenta el centro cultural es el domingo, ya que es cuando habilitan las funciones al aire libre.

Tepito, el lugar que Yalitza Aparicio visitaba con su padre

“La primera vez que vine a la ciudad tendría como unos 12 o 13 años, vine con mi papá, me encantaba y me fascinaba poder ir a Tepito”, reveló Yalitza, quien a veces visita la peligrosa zona de la Ciudad de México.

Así que al ir Tepito Yalitza recuerda como era visitar a algunos amigos en compañía de su padre. “Muchos siempre se preocupan cuando voy para allá, hoy día ya no aviso cuando voy […] me distraigo, me todo un día completo ”.

Con información de El Heraldo de México

