Camila Cabello te hace bailar con su versión de “Good 4 U” de Olivia Rodrigo

La nueva versión de Camila Cabello de “Good 4 U” de Olivia Rodrigo dejó sin aliento a más de un fanático. La cantante y actriz interpretó una versión de cumbia de la canción para su aparición en BBC Radio 1 Live Lounge, que se estrenó este martes 7 de septiembre. Camila también interpretó su último sencillo “Don’t Go Yet”.

“¡Lo mezcló un poco en el salón en vivo de @bbcradio1! #good4u por la reina @oliviarodrigo 🌹”, escribió Camila en Instagram. “Fue muy divertido. Solo poder actuar con los miembros de mi banda y mis cantantes es algo que los artistas se han perdido durante COVID, así que poder hacer eso en este momento es muy divertido”, compartió en el programa de radio de la BBC, según la revista People.

Camila está teniendo unos últimos días emocionantes ya que su gran debut como actriz, “Cenicienta”, finalmente se estrenó en Prime Video, y la banda sonora de la película también está en el aire. Además, también fue vista recientemente llegando a Nueva York con su madre, y seguramente su novio Shawn Mendes la esperaba con los brazos abiertos en la ciudad.

Camila Cabello consiguió su zapatilla en medio de la calle

Hace unos días millones de televidentes disfrutaron de ver a Camila Cabello en el traje de Cenicienta. La artista participó en un sketch musical junto a James Corden, Billy Porter e Idina Menzel. El “Crosswalk Musical” para el programa de entrevistas de Corden dejaba ver a Camila con un vestido rosa brillante, una trenza larga y guantes largos a juego.

En otro orden de ideas, Camila hace unos días aclaró que aún no ha recibido ningún anillo de compromiso. “Simplemente, juro por Dios que no sé en qué mano sale un anillo de compromiso, así que a veces solo me pongo un anillo en mi dedo anular”, explicó a Jimmy Fallon. “De hecho, me gustaría que me iluminara. ¿Cuál tenía la mano de compromiso? Porque no lo sé. Mis padres están casados y ambos perdieron sus anillos, así que mi madre tampoco pudo decírmelo”.