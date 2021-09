Kylie Jenner: las diferencias entre los dos embarazos de la socialité

El misterio ha acabado y tras varios meses de especulaciones la soliciaté Kylie Jenner, la menor del clan Kardashian, decidió confirmar su segundo embarazo con su pareja, el rapero Travis Scott.

La famosa del programa “Keeping Up with the Kardashians” anunció la espera de la cigueña, pero esta vez de una manera peculiar. Cabe recordar que durante la dulce espera de su primera hija, Stormi, en 2018, ella decidió ocultarse de los paparazis y de las camáras, evitando cualquier aparición pública que revelara la gestación.

@kyliejenner

La más pequeña del clan Kardashian quiso hacerlo de una manera distinta esta vez. Un video emotivo donde se mostró el momento en el entera de su embarazo con una prueba casera, revolucionó las redes. En una serie de imágenes se observa la emoción del futuro padre y las primeras ecografías junto a su pequeña Stormi.

Hace cuatro años, cuando los medios comenzaron a especular sobre su primer embarazo, Kylie Jenner prefirió guardar silencio y refugiarse en su residencia, lejos de los reflectores. Sus hermanas fueron entrevistadas pero el clan cumplió lo que pareció un código de secreto, sin revelar la verdad.

Solo después del nacimiento de su primera hija, Jenner decidió romper el silencio y revelar la razón por la que decidió no anunciar su primer embarazo. “Las hormonas estaban locas y no me sentía preparada para hacerlo público”, dijo en un comunicado a la prensa.

En este segundo embarazado, ya a los 24 años de edad, la empresaria sorprendió también a sus familiares. En parte del video publicado en su Instagram apareció su madre Kriss Jenner emocionada hasta las lágrimas al ver las ecografías que le entrega su nieta Stormi.

@kyliejenner

Kim Kardashian y el resto de las hermanas no dudaron en saludar con emoción la noticia casi al mismo momento en que la protagonista compartió el emotivo video. Algo distinto al primer embarazo cuando todo el clan guardó silencio y evitó comentar cada vez que la prensa consultaba sobre la salud de Kylie.

Fueron nueve meses de hermetismo y de trampas para despistar a los paparazis que se instalaron a las afueras de las mansiones de las Kardashian en espera de algún movimiento que revelara la primicia. Pero la misma Kylie quien compartió las primeras imágenes de su embarazo hace cuatro años.

“Durante el embarazo me la pasé muy bien y creo que es el verdadero motivo por el que Stormi es tan tranquila y feliz”. En otro extracto de la entrevista con Vogue Australia, Jenner dijo: Simplemente sentí que era un momento especial y sagrado y que no estaba preparada para compartirlo con todos. Quise mantener esto solo para mí”.

@kyliejenner

Durante este primer embarazo de su pequeña Stormi, Kylie Jenner decidió reducir su participación en las redes sociales, donde suele compartir su día a día. En este entonces, los seguidores y la prensa vigilaban cada una de sus publicaciones en busca de alguna señalde su embarazo. Ella despistó con fotos antiguas o ropas muy holgadas.

Cuatro años después, el anuncio de un segundo embarazo de Kylie fue recibido con emoción por su familia y admiradores. Kim Kardashian replicó el emotivo video y comentó “Llorando”, junto a emojis de corazones. La modelo Gigi Hadi se sumó a los elogios: “¡Mi corazón está a punto de estallar por tí! Felicidades”.

Los rumores de embarazo comenzaron luego de la socialité pareció evita tomar alcohol y comer pescado en la reunión de la sesión final del reality de las hermanas, “Keeping Up with the Kardashians”. Los admiradores comenzaron a comentar sus publicaciones también en medio de la reconciliación con su expareja y padre de su hija, Travis Scott.

