‘Adele: Live From Las Vegas’ será este 10 de diciembre

Todo indica que la presentación ‘Adele: Live From Las Vegas’ tiene hasta hora de estreno en la cadena AMC a las 9:00 p.m.

Un revuelo ha causado la programación de AMC, pues dentro del menú aparece que la cantante regresará tras su ausencia en el ‘Adele: Live From Las Vegas’. Y es que en la pantalla aparece la programación de lo que parece ser la programación de la fecha que la incluye.

En el pasado mes de agosto mucho se rumoró sobre si establecería su residencia en Las Vegas, como ya lo han hecho otras colegas. La más reciente fue la anunciada por Katy Perry denominada ‘Play’ que comenzará el próximo 29 de diciembre.

Como era de esperarse la fanaticada de la artista que lleva seis años esperando su triunfal regrese estallaron de felicidad ante el rumor. Y llenaron las redes sociales de mensajes por lo que simula ser el retorno de Adele.

"Adele Live from Las Vegas" sería la primera presentación en vivo de Adele después del lanzamiento de su 4o álbum.



Está programada para el viernes 10 de diciembre y sería transmitida por AMC. pic.twitter.com/k3QVefbBZM — Adele Times (@TimesAdele) September 9, 2021

Es de recordar que la cantante dio un cambio drástico de look al quitarse unas cuantas tallas de más que la hacen lucir distinta. Por lo que todos esperan que su potente voz siga igual que en sus inicios. Adele tiene una gran residencia de Los Ángeles y llegaría en un helicóptero privado para cada concierto en Las Vegas en tan solo 40 minutos.

Lo que antecede a ‘Adele: Live From Las Vegas’

De ser así esta sería la primera presentación tras su último álbum “25” lanzado en el año 2015. El cual tuvo varios sencillos de difusión como ‘Hello’, ‘When We Were Young’, ‘Send My Love (To Your New Lover)’ y ‘Water Under the Bridge’.

El álbum se posicionó en los primeros lugares en las listas en más de 20 países y se convirtió en el disco más vendido en el año de su publicación con 17.4 millones de unidades. Hasta el momento, “25”, de Adele, vendió más de millones de copias a nivel mundial.