“Café con aroma de mujer”: Conoce el cambio en la telenovela que notaron los televidentes

En “Café con aroma de mujer” hicieron un cambio en uno de los personajes y fue bastante evidente

“Café con aroma de mujer” es una de las producciones que llegaron este año a la pantalla chica. A pocos días de su final hubo un pequeño cambio que llamó la atención de los televidentes y lo hicieron saber a través de las redes sociales.

La novela protagonizada por William Levy y Laura Londoño es la cuarta versión de la novela colombiana del mismo nombre, estrenada en 1994 bajo la producción de Fernando Gaitán, uno de los guionistas más famosos de Colombia y el creador de exitosas telenovelas; como “Yo soy Betty la fea” y “Amigas y rivales”.

La historia de amor entre “Gaviota” (Laura Londoño) y “Sebastián Vallejo (William Levy) quedó atrás en cuanto a rating desde el estreno de “La Desalmada, la nueva telenovela de Televisa, protagonizada por Livia Brito y José Ron; la cual registró un récord de 2 millones de televidentes, casi el doble de “Café con aroma de mujer”.

¿Cuál fue el cambio que percibieron los fanáticos de la telenovela?

Por otro lado, a semanas de su gran final, varios de los televidentes llegaron a la conclusión de que el bebé que le da vida a “Fernando” el hijo del protagonista fue cambiado.

En una fotografía compartida a través de la cuenta oficial de Instagram del Canal RCN en donde se ve a William Levy cargando a su pequeño hijo en la ficción; se pueden leer varios comentarios en los que la diferencia del bebé fue todo un tema a debatir.

“Por qué cambiaron al bebé????”, “Pensé que había sido la única… Lo ví. El mismo bebe de Bogotá no es el mismo del pueblo”, “¿Es mi impresión o cambiaron al bebé? Se miraba más grande el anterior y se parecía más a Sebastián. Conste que no es que este bebé no esté bonito, pero se notó el cambio porque este es más pequeño”, “Veo que no fui la única que se dio cuenta”.

Varios televidentes llegaron a la conclusión de que usaron diferentes bebés a lo largo del rodaje y el cambio fue realmente notorio, sobre todo en el tamaño y en el color de cabello. “¿Han cambiado en varias escenas al bebé?”, “A veces se ve más grande y otras más recién nacido, además de su cabello”, comentaron.

Con información de People en Español

Te puede interesar: