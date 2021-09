Kim Kardashian pasó un gran susto con su hijo Saint: “No estoy bien”

La socialité Kim Kardashian recurrió a las redes sociales para compartir el momento dramático que vivió con su hijo Saint, fruto de su relación con el rapero Kanye West. El pequeño debió ser llevado de emergencias al hospital tras sufrir una caída y fracturarse el brazo.

“¿Quién creen que lloró más hoy? Mi bebé se rompió el brazo en varios lugares hoy, no estoy bien. Pobre bebé”. Al momento publicó la imagen de su hijo Saint sentado en silla de ruedas y con el brazo inmovilizado tras sufrir el fuerte accidente.

De inmediato se sumaron los mensajes de apoyo a Kim Kardashian. Kanye ha estado más presente en la vida de la socialité, y cada día aumentan los rumores de una reconciliación tras varios meses separados. “Estos meses han hecho más difícil la decisión de Kim de poner fin a la relación”, dijo una fuente citada por Us Weekly.

@kimkardashian

La misma publicación se refirió a los planes de la pareja de retomar su matrimonio, tras la solicitud de divorcio de la empresaria. “Kanye quiere volver con Kim, él quiere hacerlo realidad ahora. Él ha estado tratando de llegar a un acuerdo con ella y parece estar funcionando”.

Además de Saint, la pareja que estuvo casada durante siete años, tiene tres hijos: North, Palm y Chicago. Todos estuvieron presentes en la reciente presentación del álbum del rapero “Donda”, evento en el cual apareció la familia en pleno vestida de la firma Balenciaga.

Kim Kardashian no solo asistió en apoyo al evento en el estadio Soldier Field en Chicago, si no que apareció en sus redes sociales escuchando a todo volumen las canciones de su exmarido mientras conducía. “A Kim le encantaría volver a unir a su familia” citó Us Weekly.

@kimkardashian

El clan Kardashian ha estado en el ojo del huracán en los últimos días. Primero, Kourtney fue criticada por su expareja y padre de sus hijos, Scott Disick. Este al parecer estalló de los celos tras su reciente escapada romántica a Europa con su pareja, el músico Travis Barker.

Kourtney decidió contestar con un atrevido post donde habló de las relaciones tóxicas y de cómo superarlas. Esto luego de que Disick enviara mensajes en Instagram al modelo Younes Bendjima: “Bro, ¿esta chica está bien, todo esto ahí en el medio de Italia?”, dijo sobre las foto de la socialité besando a Barker en un yate.

Pero Kylie Jenner luego ocupó todos los totulares al confirmar los rumores de su segundo embarazo, tras la reconciliación con rapero Travis Scott. En un emotivo video publicado en su Instagram mostró el momento en el que se enteró de la noticia. También algunas ecografías y el instante en el que dio la noticia a Kriss Jenner.

A diferencia de este, el primer embarazo de la socialité estuvo lleno de mucho hermetismo. Solo después del nacimiento de su primera hija, Jenner decidió romper el silencio y revelar la razón por la que decidió no anunciar su embarazo. “Las hormonas estaban locas y no me sentía preparada para hacerlo público”, dijo en un comunicado a la prensa.

TE PUEDE INTERESAR: