“La desalmada”: Octavio busca impedir la boda de Fernanda

La obsesión del villano Octavio Toscano por Fernanda crece cada día más, pese a saber que se trata del amor en la vida de su hijo Rafael. Ahora que sabe los planes de matrimonio y que ambos han decidido vivir juntos, el personaje interpretado por Eduardo Santamarina en “La desalmada” tiene nuevos planes.

“Yo no voy a ceder ante Rafael y mucho menos dejar que Fernanda se salga con la suya. No sé que voy a hacer pero yo tengo que impedir esa boda”, exclamó Octavio a Leticia. Ella le ha pedido hacer las paces con su hijo Rafael tras la fuerte discusión que lo hizo marcharse de El Primor.

El maléfico Octavio ha encontrado en Isebela una aliada. La ha logrado convencer de sabotear la relación entre Rafael y Fernanda. Ella se acercó a la joven y la convención de que quiere hacer las paces pero todo se trató de un plan apoyado por el villano.

“No fui a hacer las paces con ella para que me dejara a Rafael, lo hice para que no me vea como enemiga y más adelante escuche mi consejo de que vivan aquí. Pero Octavio le cuestionó: Qué te hace pensar que yo la quiero viviendo aquí?. Isabella le respondió: “Me dijiste que al enemigo hay que tenerlo cerca.

Los dos sonrieron y celebraron el plan, ya que de mudarse a El Primor, Isabela podrá estar cerca de Rafael. “Mejor cubrir los dos lados, ¿no crees?”, le dijo a Octavio. Él, convencido de que con este plan podrá acerca a Fernanda le respondió mientras le sonreía: “Empiezo a creer que te había subestimado”.

Pero Fernanda no es tonta. Le confesó a Rafael que desconfía de las buenas intensiones de Isabela. “Te soy sincera, no le creo. Entiendo que le tengas cariño, pero yo prefiero hacerle caso a mi intuición y guardar mucha distancia”.

Rafael también se mostró esperanzando en que su exprometida pueda rehacer su vida. “Ya veremos, la gente no deja de querer así tan fácil. Ella te quería mucho y es bastante orgullosa”, dijo Fernanda desconfiada. “Lo es y por lo mismo le agradezco que haya dado este primer paso”, le contestó Rafael.

En el emocionante capítulo 49 de “La desalmada”, Fernanda también le pidió a Rafael perdonar a su padre Octavio y hacer las paces. “Me cuesta creer que tu me pidas eso”, dijo él aún dolido por las ofensas de su padre. Pero ella le insistió: “Puedo aguantar a su papá con tal de que estés bien”.

Octavio se opone al amor entre Rafael y Fernanda y le aseguró que es un fracaso como hijo por haber regresado con la mujer que lo ha rechazado tantas veces. Ambos se enfrentaron y él terminó golpeando a su propio hijo llevado por la obsesión que tiene por la mujer a la que le ha hecho tanto daño.

Tras la fuerte discusión, Rafael decidió marcharse de El Primor. Fernanda logró convencerlo de quedarse a vivir con ella en El Amanecer, aunque él esté incómodo por la presencia de César Franco (Daniel Elbittar”. Ella le aclaró que él solo es un peón mientras que Rafael aceptó su propuesta siendo además su socio.

“La desalmada” se ha convertido en la telenovela favorita de la pantalla mexicana. El éxito protagonizado por Livia Brito y José Ron, logró un récord de audiencia de cuatro millones de televidentes. El hito fue celebrado por el elenco donde además están Raúl Araiza, Marjorie de Sousa, Marlene Favela y Kimberly Dos Ramos.

