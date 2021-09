Roberto Romano estalla contra Alicia Machado en “La casa de los famosos”

El reality show de Telemundo, “La casa de los famosos”, se llena de tensión y adrenalina con nuevos altercados entre los concursantes. Alicia Machado y Roberto Romano pasaron del amor al odio, pues el actor mexicano ha dicho estar harto de las actitudes de la exmiss.

“Yo ya no sé cómo explicarle a esa persona (Alicia) que es un nopal con espinas y sigue creyendo que es una suculenta”, expresó el actor mexicano de la exmiss con quien se le vio en actitudes cariñosas apenas días atrás.

Las expresiones de Romano fueron criticadas en las redes sociales donde los seguidores del programa de Telemundo aseguraron que el famoso solo ha querido aprovecharse de la exmiss y de su popularidad.

“Roberto la cagó, el quiere quedar bien adentro pero se le olvida el público que todo lo ve y ser deseal con Alicia le va salir caro “, expresaron en uno de los comentarios. Otro opinó: “Me cayó mal ya este tipo Roberto pero no se le va a dar el tiro, muy por el contrario va a ser su entierro”.

Para sorpresa de todos, incluso de los mismos concursantes del reality, el líder de la semana, Roberto Romano, votó por Celia Lora para salvarla de la nominación a la eliminación. Por ello quedaron en riesgo, Chrstian de la Campa y el influencer Daniel Vargas.

“La razón principal por la que quiero elegirla es que quiero equilibrar el género en la casa, ya se nos fueron dos compañera, así que por ser una dama, una mujer, además de que siento que es una amiga, estoy 100 % de mi decisión”, dijo Romano al salvar a Celia.

Luego de la discusión entre Romano y Alicia, a quien acusó de celosa, la exmiss se ha mostrado más cercano a Chrstian de la Campa. En una de las escenas, ambos aparecieron lavando la ropa mientras ella evita que él le vea los calzones sucios.

Los dos aparecieron arrojando ropa en la lavandería. Finalmente aparecieron prendas de otros concursantes entre la ropa mezclada. “Esta ropa no es mía”, exclamaba Alicia arrojando calzones y pantalones a la lavadora.

Alicia conversó con Christian poco antes de la salvación de Romano a Celia. “Daniel está preocupado porque no se quiere enfrentar a tí. Si este cuate salva a a Daniel, porque a tí no te va a salvar…” pero Christian le dijo no se trataba de tema personal con Romano. “De todas formas yo no conectaría con él allá afuera”.

La exreina de belleza coincidió. En otra conversación con Cristina, criticó la inmadurez de Roberto. “Pensé que era más maduro, no soporta verme platicando con Christian”, pero Cristina le dijo: “Él me dijo lo contrario, que no le importaba. Tu piensa eso en tu cabeza y pasa la página”.

Pero Alicia siguió criticando y le contestó: “Ya yo pasé la página.. ayer que lo estaba observando, pensé, lo que pasa cuando uno está solo, tan vulnerables”. Cristina la apoyó: “No estamos tan necesitadas”.

Hasta ahora, la influencer Anahí Azali y la modelo Tefi Valenzuela han sido eliminadas del programa. La primera de ellas protagonizó un fuerte altercado con Celia Lora a quien llamó “asesina” y acusó de haber estado en la cárcel.

Lora ahora ha apuntado su artillería contra Machado. Esta ha dicho sentirse discriminada, ya que la famosa ha estado realizando comentarios en su contra e influyendo en otros compañeros, incluyendo a Roberto Romano.

