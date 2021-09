“Faisy Nights”: Sergio Mayer reveló como fueron los inicios de ‘Garibaldi’

Sergio Mayer reveló en “Faisy Nights” la historia detrás del paliacate que usó en “Garibaldi”

Faisy y Mariana Echeverría recibieron al reconocido actor mexicano, Sergio Mayer en Faisy Nights. Todos los martes y jueves a las 22:30 hora México, puedes disfrutar del late night más entretenido de la televisión mexicana en el que además de las divertidas entrevistas; también puedes ver los arriesgados juegos a los que se someten los conductores y sus invitados.

Faisy expresó que a los 16 años asistió al primer concierto de su vida en el que vio a “Garibaldi”, banda a la que perteneció Sergio Mayer en 1986. “Tuve que mentir en mi edad para que me dejaran pasar al Palenque de León de Guanajuato; pero en verdad disfrutaba mucho el espectáculo de “Garibaldi”.

A pesar de que muchos crees que fue su primer acercamiento al mundo artístico, Faisy comentó que Sergio Mayer antes de formar parte de “Garibaldi”, estuvo en otra agrupación. El reconocido actor estuvo en las filas de la banda musical “Chévere”, conformada por un venezolano, un puertorriqueño, un mexicano, “uno de cada nacionalidad”; comentó Sergio.

“Tenía yo 15, 16 años y andábamos de gira por Miami, Nueva York, pero era un grupo que esperábamos que (creciera), pero no [..] Ya después salió lo de Garibaldi”, expresó el actor que le dio vida al diseñador “Luigi Lombardi” en la aclamada telenovela mexicana “La fea más bella”.

Sergio reveló que a pesar de que siempre supo que quería estar arriba de los escenarios, no le fue fácil. “Me costó mucho trabajo porque hay cosas que la gente no sabe de dónde venimos y el trabajo que nos costó llegar”. En aquel momento las agrupaciones más sonadas eran “Menudo” y “Los Chamos”, a las cuales no era fácil entrar. “Yo quería un grupo así”.

El actor inició como modelo en comerciales y pasarelas, en ciertas ocasiones también participó en bailables musicales. Jack Ross, uno de los coordinadores más importantes de México en esa época, lo invitó a formar parte de evento de Televisa en el que le hacía falta un bailarín, a pesar de que Sergio no era un experto, aceptó. “Llegué y todos los bailarines abriendo las piernas y calentando […] Eran los heraldos del 84 u 85 producido por Luis de Llano y yo salí ahí bailando”.

A raíz de esa gran experiencia dentro del grupo de baile, lo vio Mario Lafontagne y Luis (de Llano), el reconocido productor musical y le preguntó “¿tú que haces aquí, se nota que no eres bailarín?”. Sin embargo, de igual forma de Llamo lo invitó a formar parte de varias producciones y fue allí cuando se dio la oportunidad de adentrarse en las filas de “Garibaldi”.

Sergio Mayer reveló que no quería estar dentro de la banda musical. “Yo quería un boys band, como Menudo, y yo decía ‘como con mujeres cantando música mexicana, no no no, por favor’”. Sin embargo, la primera participación sería dentro del show del Miss Universo y fue allí cuando la propuesta le sonó más atractiva.

El primer grupo “Garibaldi” estaba formado por 18 personas, todos los integrantes de “Caló”, la banda de música bailable; quienes fueron los creadores de muchos de los bailes con los que se presentó el grupo en el Miss Universo. “Fue un exitazo, Raúl Velazco también lo vio y dijo ‘oye vengan la próxima semana’”.

Fue allí cuando Luis de Llano Macedo seleccionó cuatro parejas y finalmente nació lo que se conoció como “Garibaldi”. El gran éxito de la banda en el programa “Siempre en domingo” hizo que cada uno de los integrantes lograra una proyección inimaginable para la época.

La participación de Sergio Mayer en “Garibaldi” es muy recordada por el público mexicano gracias al característico paliacate que usaba durante las presentaciones. Aunque el emblemático pañuelo nació por casualidad, luego de que el actor se cortara el pelo al estilo punk, nada acorde con el concepto de la banda y su manera de solucionarlo fue colocándose una bandana en la cabeza.

“Salí con el paliacate y resulta que fue muy positivo [..] empecé a distinguirme, empecé a ser el del paliacate”, reveló Sergio Mayer

