Alex Rodriguez: Estas son las fotografías junto a Jlo que aún conserva en su Instagram

Tras varios meses de la ruptura de Alex Rodriguez y Jennifer Lopez, el exbeisbolista aún mantiene su cuenta de Instagram intacta

Tras casi seis meses de la ruptura entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez, estos dos siguen siendo noticia a pesar de que su compromiso ya es cuestión del pasado. Luego de cuatro años juntos, Jlo decidió separarse del beisbolista; entre algunas de las razones la cantante dijo que eran como más amigos.

“Nos hemos dado cuenta de que somos mejores como amigos y esperamos seguir siéndolo. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para los demás y para los hijos de los demás. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos los que han enviado palabras amables y apoyo”; comentó Jennifer durante el anunció de la separación.

Durante una entrevista con Ebro Darden para Apple Music, la actriz reveló que ya no se sentía igual. “Llegas a ese punto en el que dices: esto no es para mí, hay algo que no me hace sentir bien; o yo tengo que cambiar algo. Yo soy la responsable de esto y nadie más. Una vez que haces eso, las cosas solas se ponen en su lugar”, añadió Lopez.

A los pocos días de la controversial separación, se vio a la cantante en compañía de Ben Affleck tras 17 años de haber cancelado su compromiso. Finalmente el 24 de julio, durante su cumpleaños, Jlo compartió a través de su cuenta oficial de Instagram; una fotografía con su nuevo amor y oficializó su relación con el actor.

A pesar de que la cantante ha eliminado cada rastro de Alex Rodríguez de sus redes sociales, desde fotografías, comentarios e incluso lo dejó de seguir; el exbeisbolista no ha tomado la misma decisión y aún conserva algunos recuerdos de Jennifer Lopez en su cuenta de Instagram.

Las tiernas fotografías junto a JLo que ARod conserva en su Instagram

Alex Rodriguez aún conserva fotos de JLo en sus redes sociales – Foto: Instagram @arod

El exbeisbolista aún mantiene pública en su perfil una fotografía en la que aparece junto a Jennifer en República Dominicana en motivo de la independencia del país del que Arod posee nacionalidad. Ya para ese momento los rumores de ruptura estaban dando vueltas a través de las redes sociales; específicamente la publicación de Alex hizo que se cayeran todas las teorías.

Emme y Max compartieron grandes momentos junto a Alex Rodriguez –

Foto: Instagram @arod

Tras la separación de Alex Rodriguez y Jennifer Lopez, una de los aspectos que más afectó a la pareja fue lo compenetrados que estaban sus hijos. El exbeisbolista dedicó una de sus tantas publicaciones a los gemelos Emme y Max, en motivo de su cumpleaños número 13 en febrero de 2021. En el carrete de fotos, ARod hizo una recopilación de diferentes momentos en los que compartió con los talentosos hijos de la cantante.

Jennifer Lopez asistió a la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden en compañía de ARod – Foto: Instagram @arod

Jennifer Lopez formó parte del show inaugural de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Antes del prestigioso evento, la cantante se tomó varias fotografías a las afueras del capitolio junto a Alex y varios miembros de la Guardia Nacional. JLo interpretó una combinación de varias canciones como “This Land Is Your Land” de Woody Guthrie, “America the Beautiful” y una pequeña parte de “Let’s Get Loud”.

“Una nación, bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos”, fue la frase en español que la cantante dedicó a todos durante la presentación.

JLo y ARod celebraron Halloween – Foto: Instagram @arod

Jennifer y Alex celebraron Halloween en compañía de amigos y familiares. En la fotografía se puede ver el perfecto disfraz de la cantante inspirado en Madonna en el video de “Like a Virgin” y ARod como Bruce Springsteen. Durante una entrevista la cantante reveló que al no poder realizar una enorme fiesta por la pandemia de Covid-19 decidieron vestirse a lo grande para disfrutar del festejo.

En algunas de las publicaciones es inevitable leer los numerosos usuarios que le piden a Alex Rodríguez que elimine todo lo que tenga que ver con su relación con Jennifer Lopez. “Desecha lo que no uses, tu Instagram se verá mejor sin esa foto”, “Elimine esa foto”, “Oye no te humilles más borra estas fotos”, “Borra ya a jlo nunca la mereciste”; “Alex empieza a borrar fotos”.

Sin embargo, sin importar lo que varios de los usuarios le han escrito, el empresario no ha tomado la decisión de hacerlo por ningún tipo de presiones.

Te puede interesar: