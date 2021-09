Kourtney Kardashian y Travis Barker debutan en la alfombra roja

Uno de los momentos más esperados en la alfombra roja de los MTV VMAs fue la llegada de la socialité Kourtney Kardashian y su pareja, el baterista Travis Barker. Se trató del gran debut como pareja en un evento tan importante.

Ambos aparecieron tomados de la mano, sonrientes y más cariñosos que nunca. En una de los momentos, juntaron sus lenguas y luego se entamparon un beso apasionado que las cámaras captaron a toda velocidad.

La empresaria de 41 años lució en la alfombra roja un minivestido Olivier Theyskens diseñado por Dani Michelle. Este en cuero negro llevaba mangas largas y un sortén ceñido, con lazos de cordones que iban desde el escote hasta el ombligo. Completó con un bolso Prada y accesorios de Lorraine Schwartz.

El momento del beso fue para muchos la más reciente burla de Kourtney a los comentarios de su expareja Scott Disick, quien reaccionó con celos al viaje de Kardashian a Italia. Ella posó con su actual pareja desde un yate, lo que al parecer molestó a Disick quien escribió un mensaje privado al modelo Younes Bendjima buscando apoyo.

“Bro, esta chica está bien? De verdad hacer esto en medio de Italia?, en un claro rechazo a las escenas románticas entre su expareja y Barker. Pero Disick no esperó que Bendjima lo delatara si no que además le respondió: “No me importa lo que haga mientras sea feliz. PD: No soy tu bro”.

La socialité no solo posteó contenidos relacionados a las parejas tóxicas, sino que Barker compartió sus imágenes desde la Torre Eiffel, donde volvieron a besarse apasionadamente.

Kourtney Kardashian y Travis han tenido una relación platónica durante años y han sido amigos, y amigos de sus familias, durante mucho tiempo. Recientemente algo estalló y su relación se ha vuelto romántica”, expresó una fuente cercana citada por Entertainment Tonight a comienzos de 2021.

La pareja vive a plenitud su romance, y en medio de las críticas, parecen más unidos y felices que nunca. La empresaria de 41 años y madre de tres hijos, se ha mostrado en las redes sociales compartiendo con el músico, con quien realizó una escapada romántica a Europa.

Durante los MTV VMSs Travis y Kardashian compartieron con la pareja y amigos Megan Fox y el músico Machine Gun Kelly. Ambos conforman una de las parejas más excentricas de Hollywood, algo que Kourtney parece querer copiar.

La actual pareja de la actriz Megan Fox, precisamente protagonizó uno de los momentos más bochornosos de la noche de la música. Esto luego de protagonizar una pelea con el boxeador irlandés, Conor McGregor, quien la había pedido una fotografía juntos.

Todo terminó en empujones y los intentos del boxeador por golpear al músico que terminó con su traje mojado luego de McGregor derramó un vaso de agua sobre los presentes. El personal de seguridad debió mediar y separarlos, al igual que la actriz Fox quien apareció en una foto tratando en el medio de la discusión.

El boxeador irlandés ya un poco más calmado dio su versión sobre el altercado. “No pasó nada conmigo, yo no peleo con cualquiera, solo con boxeadores de verdad, no con ´little vanilla boy rapers´… no sé nada sobre él, solo que estaba con Megan Fox”.

Megan Fox luego quiso dejar atrás el escándalo con una reciente aparición en la gala de los MET, donde dio un vielco a su atuendo transparente y atrevido de los MTV VMAs. Todo parece indicar que Travis Barker y Kourney Kardashian también podrían aparecer en la alfombra roja.

