“La casa de los famosos”: las reacciones tras la salida de Kimberly Flores

De manera inesperada, las celebridades del reality “La casa de los famosos” conocieron la salida de Kimberly Flores. Todos reunidos escucharon el anuncio sin conocer las razones de la famosa para abandonar de manera sorpresiva la casa.

La primera en reaccionar fue su amiga Verónica Montes, quien lloró de manera desconsolada. La actriz especuló sobre las razones, asegurando que solo podría ser que el esposo de Flores, Edwin Luna, la habría presionado con el divorcio para que esta accediera a esa decisión.

Celia Lora, quien también simpatizó con Kimberly no ocultó su cara de asombro, mientras que Daniel Vargas, en riesgo de eliminación, consolaba a Verónica quien no dejaba de llorar por su amiga. “La extraño mucho… me preocupa que se haya ido así”.

Una de las reacciones más esperadas fue la de Alicia Machado, quien criticó a Kimberly en varias ocasiones, y hasta le expresó celos por sus constantes coqueteos con el actor Roberto Romano.

“Esto es realidad, no es ficción. Lo que están percibiendo allá afuera no es lo mismo que lo que percibimos aquí adentro… la edición que ellos hacen no la sabemos nosotros, se basan en pequeñas cosas para tejer historias”. Luego especuló sobre las razones de salida de Kim y le apostó un pasaje a Miami a su amiga, Cristina Eustace, en caso de estar equivocada.

Edwin Luna y Kimberly Flores fueron fotografiados a su llegada a México, Monterrey, donde todos estuvideron esperando algun gesto que delatara el estado de ánimo entre ambos. En algún momento se vieron llorando mientras ella le acariciaba el cabello, siempre tomados de la mano.

“Siempre es mejor una taza de café que una solita”, publicó Luna con una imagen de dos tazas además de la frase “No sé que me hiciste pero me fascinas”. Para muchos de sus seguidores, la salida de Kim del programa se trató de un decisión para precisamente evitar un problema marital más grande.

Kimberly vistió un jean ajustado y blusa corta blanca, en el momento en que salió de “La casa de los famosos”. Edwin Luna la esperaba en el estudio con lágrimas y abrazos aunque ella se vio un poco conmovida.

“Mi amor te voy a pedir perdón por muchas, muchas cosas”, dijo entre lágrimas Luna. Los fanáticos del reality show reaccionaron en las redes sociales, ante la inesperada salida de Flores, quien protagonizó varios escándalos en el programa de Telemundo.

En la nueva eliminación se definió entre Christian de la Campa y Daniel Vargas. En “La casa de los famosos” reinó una ambiente de nostalgia ya que otro participante sale de la competencia. Daniel, Roberto y Christian se abrazaron, al mismo tiempo que Gaby Spanic y Celia Lora.

“Mi casa es mucho amor, paz, aromas, cocinadera, mucha paz, porque nuestro trabajo ya es bastante aturdido y pesado”, decía Spanic quien se mostraba en contra del chisme y de los malentendidos.

“Es un pedo nominar, a mi todos me caen muy bien, uno no sabe cómo nominar. Hay que dejar claro que la nominación no es algo personal, no sé si puede hacer por papelito y sorteo pero también es injusto… no sé a quién nominar y cada vez se va haciendo cada vez más difícil”, dijo la actriz.

El público se expresó en contra de una eliminación entre La Campa y Vargas, luego de la salida de Kimberly. “Si se fue Kimberly no debería haber otro eliminado esta semana. Deberían salvarse Cristian y Danny”. Otros aseguraron que votarían por Christian para que salga Roberto.

TE PUEDE INTERESAR: