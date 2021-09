Jennifer Aniston reveló que es lo que espera de su próxima pareja

Tras cuatro años del divorcio entre Jennifer Aniston y Justin Theroux, la actriz está abierta a un nuevo amor y asegura que no será artista

Jennifer Aniston es una de las actrices más relevantes de Hollywood gracias a su recordada participación en la mítica serie de comedia, “Friends”.

Su vida amorosa siempre ha sido del interés de sus seguidores. Incluso, luego de 16 años de haberse separado de Brad Pitt muchos no superan la ruptura de una de las parejas más famosas del medio artístico.

En 2015, Jennifer Aniston le dio una nueva oportunidad al amor y llegó al altar con el famoso actor Justin Theroux. Sin embargo, luego de tres años de relación se divorciaron.

En la actualidad, la actriz se abrió nuevamente a hablar del amor y reveló que espera que su próximo amor no sea el medio artístico. “Creo que las relaciones entre figuras públicas y no públicas pueden funcionar. Quiero decir, ha sucedido. Además eso es lo que espero, que no sea necesariamente alguien en la industria en sí. Eso sería bueno para mí”, comentó Aniston en una entrevista con People.

Aunque la actriz está abierta a iniciar de nuevo una relación, espera conseguirlo de la manera común. “Voy a ceñirme a las formas normales de salir con alguien. Que alguien te invite a salir. Así es como yo lo preferiría”, reveló la actriz que le dio vida a “Rachel Green” en la serie de comedia “Friends”.

A sus 52 años, Jennifer Aniston tiene la ilusión de abrir nuevamente su corazón pero lejos las formalidades, ya que tras dos matrimonios fallidos la actriz está cerrada a esa posibilidad. “Estoy interesada en encontrar una pareja fantástica y simplemente vivir una vida agradable y divertirme con él. Eso es todo lo que deberíamos esperar. No tiene que estar grabado en piedra en documentos legales”, añadió posteriormente.

La relación de Jennifer Aniston y Brad Pitt ha sido una de las más mediáticas a inicio de los 2000. Aunque los actores se conocieron en 1994, durante el inicio de “Friends”; no fue hasta 1998 cuando ambos volvieron a la soltería luego de haber terminado con Tate Donovan y Gwyneth Paltrow, respectivamente.

Sin embargo, luego de vivir grandes momentos juntos y haberse ganado el cariño de del público, la pareja decidió separarse cinco años después de su matrimonio. Fue justo en ese momento cuando se vivió en el medio artístico una de las rupturas más mediáticas.

Evidentemente las declaraciones de la actriz le rompieron las ilusiones a más de uno, sobre todo si pertenece a la cúpula de artistas en donde ella no tiene el ojo puesto para conseguir a su nuevo amor. Muchas de las relaciones entre artistas se ven afectadas por lo demandante que puede llegar a ser la carrera para algunos. Apretadas agendas, compromisos, rodajes, giras, entre otras, son solo algunas de las cosas que se interponen en sus vidas amorosas.

Aunque específicamente la separación de “Braniston” tuvo que ver con la supuesta infidelidad del actor con Angelina Jolie durante el rodaje del filme “S. y Sra. Smith” y la monotonía en su relación. Sin embargo, años después el actor rectificó la manera en la que la prensa había replicado sus palabras.

“Me entristece que esto haya sido interpretado de esta manera. Jen es una mujer increíblemente cariñosa y amorosa que sigue siendo mi amiga. Es una relación importante que valoro mucho. A lo que apunté, no era que Jen fuese aburrida, sino a que yo me estaba volviendo aburrido y ​​de eso soy responsable”, confesó el actor.

