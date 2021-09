Conoce el motivo por el que Kimberly Flores decidió salirse de “La casa de los famosos”

La influencer guatemalteca Kimberly Flores se retiró del famoso reality show de Telemundo sin dar aviso a sus compañeros.

El inesperado abandono de Kimberly Flores causó gran revuelo en “La casa de los famosos”. La modelo de 32 años decidió salirse del popular reality show sin realizar un anuncio previo a sus compañeros de programa como al resto del equipo.

El reality show transmitido a través de la pantalla de Telemundo cuenta en la actualidad con la participación de Alicia Machado, Celia Lora, Christian de la Campa, Cristina Eustace, Gaby Spanic, Gisella Aboumrad, Jorge Aravena, Kevin Rentería, Pablo Montero, Roberto Romano, Uriel del Toro y Verónica Montes, quienes se enteraron de la salida de Kimberly Flores a través de la voz del programa.

“Quiero notificarles que, debido a una situación personal, Kimberly se ha ido de ‘La Casa de Los Famosos’. Les quiero aclarar que no es nada que no tenga solución. Son situaciones que ella necesitaba resolver. Más tarde les daré más información”, explicó el locutor.

La esposa de Edwin Luna hace varios días atrás fue protagonista de grandes polémicas por su proximidad con Roberto Romano otro de los participantes; lo que despertó rumores de una posible infidelidad.

A través de varios videos propiedad de Telemundo, se pudo ver a la modelo y al actor teniendo gran contacto físico. En algunos sale tomada de la mano con Romano e incluso el actor mexicano la tomaba de la cintura cuando se cepillaban los dientes.

El esposo de Kimberly Flores se acercó a “La casa de los famosos” y le pidió que se retirara por el bien de sus hijos, quienes “la extrañaban mucho” sobre todo su hijo mayor.

El jovencito de 14 años ha sido víctima de algunos seguidores del programa al recibir despectivos comentarios sobre su mamá y por otro lado, estaba molesto por su actitud en la pantalla.

“Elián vio unas notas tuyas y empezó a gritar que eres una prostituta, que cuando llegaras a casa te iba a correr, que el no te quería con nosotros”; le comentó Edwin a su esposa mientras las convencía de volver a su casa.

La parte más fuerte de la historia es que Edwin Luna le reveló a Kimberly Flores que su primogénito tenía en mente el suicidio. Además, Damián, el más pequeño de sus hijos lloraba en las noches por la ausencia de su mamá.

“Damián llora cada tercer día que donde está su mamá”, expresó el cantante mexicano.

Sin embargo, él mismo reveló haber sufrido un ataque de crisis por su ausencia. “Ya no puedo, por lo que más quieras, te lo suplico por mi vida (…) necesito que estés con nosotros”, dijo Luna.

Por último le dijo que tanto sus hijos como él habían visto todo que había sucedido “Todos hemos visto todo, no dormimos, bajé como 10 kilos (…) Todo lo que has hecho lo he visto, lo sé”.

Luego de los diferentes motivos que le dio Luna a Flores y de cantarle una canción que le escribió, ella decidió abandonar el reality show y enfrentar las terribles situaciones que su esposo le contó. Kimberly Flores es la cuarta participante que sale del programa pero la primera en abandonarlo. Tras menos de un mes de su estreno “La casa de los famosos” queda con 12 participantes hasta conocer quien será el próximo eliminado.

