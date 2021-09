“Las estrellas bailan en Hoy”: estas son las nuevas parejas en el casting

La segunda jornada del casting en “Las estrellas bailan en Hoy“, sumó más emoción y adrenalina para los aspirantes a quedarse en el reality show de Televisa.

El jurado integrado en esta etapa de preselección por Andrea Legarreta, Arath de la Torre y el coreográgo Luis Ernesto. También los apoya el actor Lambda García quien ganó la primera temporada del programa junto a la famosa Mariana Echeverría.

Brian “El Shulito” Calderón, amante de la música regional, se presentó en el escenario junto a su compañera Pamela Ramírez, exconcursante de Guerreros, con la aspiración de sorprender a los expertos y al público, que no dejó de comentar en las redes sociales.

“Vamos a pulir la pista señores”, dijo el cantante quien además se luce en el programa Enamorándonos para asumir este reto como bailarín. “Tengo actitud, creo es que es lo más importante, no importa que no bailes si no las ganas”, dijo deseando que no lo escuche la juez de hierro, Lola Cortés.

Para sorpresa de todos los integrantes de la Banda El Recodo, se hicieron presentes con un mensaje de apoyo a la pareja. “Este video va con mucho cariño para nuestro compa El Shulito que va a bailar en el programa de hoy Le mandamos las mejores vibras, viejo, tu vas a ganar”.

Arath de la Torre los elogió tras reconocer que el género quebradita resulta complicado. “No hay que subestimarlo, es un género con muchísima acrobacia, lo hicieron de maravilla… esta primera intervención para mí fue espectacular”.

El coreógrafo Luis Roberto felicitó a la pareja por iniciar “con el pie derecho”. “Bastante bueno, bien ejecutado, los pasos de quebradita estuvieron presentes todo el tiempo”. Luego corrigió la expresión en el rostro de El shulito quien solía bailar con la letra afuera. “Ten cuidado con eso”.

La actriz Claudia Cervantes y el estilista Bernardo Moreno “Bernie” se presentaron con estusiasmo en “Las estrellas bailan en Hoy”. La famosa aseguró que si intención era divertirse, bailar y mostrar sus mejores pasos, pero en realidad dieron un gran susto con su número de acrobacias.

Ellos bailaban al ritmo de la cumbia pero durante la cargada final, la actriz se deslizó hacia atrás perdiendo el equilibro. Un rápido movimiento del concursante la salvó de una caída aparatosa. “Qué cargada”, le gritó Galilea Mortijo, mientras que el jurado no disimuló su rostro de susto.

Claudia elogió a su compañero a quien considero extraordinario. “Como peina baila y si le echa sabor norteño”, mientras que el estilista de las famosas aseguró que no dejaría mal a Lola Cortés, de quien tomó varios consejos durante la primera temporada.

Sigo sudando, sigo sudando. Qué gran actitud, de verdad que los dos me alegraron mucho, al principio parecía ser un baile más sencillo de los que hemos visto, pero ese final.. la verdad vi mucho más de lo que me imaginé”, expresó Legarreta entre aplausos. Elogió las cargadas y el ritmo de los aspirantes.

El coreógrafo Luis Roberto lo consideró un baile de alto riesgo. “No estabamos bailando quebradita, es muy delicado tener este tipo de momentos por el riesgo que se corre, tienes que tener mucho cuidado. Todos nos reímos pero no es gracioso. Hay que tener mucho cuidado cuando ensayen”.

La segunda temporada de “Las estrellas bailan en Hoy” seleccionará al grupo de concursantes que finalmente se lucierá en la pista a finales de 2021. La productora del programa Andrea Rodríguez confirmó a Lola Cortés y Latin Lover en el jurado, este último aún de reposo tras dar positivo de covid-19.

