Sergio Mayer reaparece tras hospitalización por virus

Luego de que se diera a conocer que Sergio Mayer estaba hospitalizado por la reaparición de un virus que años atrás atacó su oído izquierdo provocándole pérdida de audición, el ex diputado y actor reapareció en una conferencia de prensa para dar a conocer los detalles de su estado de salud.

Te puede interesar

Conductor de Hoy desaparece tras pleito con Raúl “Negro” Araiza

El pasado 10 de septiembre, el famoso actor y productor fue hospitalizado, luego de sufrir hipoacusia súbita, ahora, ante los medios, reveló más características acerca de dicho padecimiento a nivel sistema auditivo, el cual está afectando su salud.

Aunque Sergio Mayer estuvo presente durante el encuentro con medios, se limitó a hablar visiblemente preocupado y con baja energía, lo que llamó la atención de los asistentes. El actor prefirió que los médicos hicieran las anotaciones pertinentes.

Los médicos revelaron que el cantante ingresó al hospital el viernes 10 de septiembre por dolor retroesternal intenso, además de que presentaba un intenso cuadro de hipo y una deshidratación considerable.

A su vez, afirmaron que Sergio Mayer ingresó con leucocitosis y con acidosis metabólica, ésta última consecuencia de deshidratación severa, pues tenía incapacidad para tomar líquidos por la esofagitis aguda que padecía el también conductor.

“Como ustedes saben siempre he sido una persona sana y deportista, pero ahora estamos en una situación frágil, para mí ha sido gran experiencia de vida que me ayuda a entender que debo bajar el ritmo que traigo de trabajo y estrés, definitivamente estoy agradecido con la vida y con Dios, pues estoy en muy buenas manos y tranquilo”, aseguró el famoso que actualmente tiene dos denuncias en su contra por tráfico de influencias.

FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

Complicaciones en el estado de salud de Sergio Mayer

Apenas hace unas horas el ex diputado afirmó a Grupo Fórmula que ha sido sometido a muchos análisis pues su situación médica es poco común.

“Estoy un poco delicado, pero ya estable; me han estado haciendo análisis desde el viernes para saber por qué me dio este virus: Es algo que le da a una persona entre cien mil, me han hecho pruebas de todo”.

Sergio Mayer detalló que el virus causante de hipoacusia súbita le ha afectado otros órganos y también recalcó que no está contagiado de Covid-19, se trata de una enfermedad diferente.

“Es un virus que pega y ocasiona una enfermedad en el oído, la garganta, el estómago; me afectó incluso los riñones, estoy yendo a unas terapias me están haciendo análisis todos los días (…) no es coronavirus, es algo que deterioró rápidamente mi salud, me quitó el oído izquierdo”. “

Se llama hipoacusia súbita, donde pierdes el oído en horas y hay que trabajar para recuperarlo porque sino es irreversible y se pierde completamente”, explicó.

El ex integrante de Garibaldi describió que su garganta está lastimada y también compartió en la entrevista que seguirá realizándose estudios para descartar algún tumor.

“No puedo hablar, me hicieron una endoscopia, me hicieron una limpieza y me duele mucho la garganta Me van a hacer una resonancia magnética para descartar que pudiera tener algún tumor que está ocasionando el tema del oído”, mencionó.

👨🏻‍⚕️ Equipo médico da el reporte médico de Sergio Mayer luego de que fuera hospitalizado el viernes pasado.🚑 #Ventaneando



📍 Mira la transmisión en vivo y GRATIS de Azteca UNO. 👉🏼 https://t.co/9syyJmslz4 pic.twitter.com/nIcX9EmXp0 — Ventaneando (@VentaneandoUno) September 14, 2021

TE RECOMENDAMOS VER