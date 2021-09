Ángela Aguilar no permite que nadie le toque su cabellera. Conoce los detalles

Ángela Aguilar decidió asegurar su cabellera para prever cualquier tipo de accidentes.

Ángela Aguilar se ha convertido en una de las cantantes más respetadas de México con tan solo 17 años. Su inigualable voz y estilo la han posicionado como un ícono del género regional mexicano.

Con tan solo nueve años lanzó el disco familiar “Nueva Tradición” con su hermano Leonardo y automáticamente se ganó el cariño del público. Aunque que la joven cantante nació en Estados Unidos, siempre ha demostrado su orgullo por sus raíces mexicana.

En su corta pero exitosa carrera Ángela Aguilar se ha convertido en todo un orgullo para su familia, su padre Pepe Aguilar y su hermano han compartido escenario con la cantante y juntos le han rendido honor al recordado Antonio Aguilar “El Charro de México”.



Ángela no solo se ha convertido en una referencia del género regional mexicano. También se ha posicionado como ícono de la moda por los originales atuendos que ha compartido a través de sus redes sociales. Una de las características de su estilo es que incluye moda artesanal de México.

“Voy a Chiapas y me encantan los vestidos chiapanecos pero como no quiero ponérmelos por ponérmelos, los compro tres o cuatro meses antes (de un show) y los mando a bordar con cristales de Swarovski, y a que le pongan crinolinas o un corsé”, reveló la nieta de Antonio Aguilar, quien se ha convertido en una gran ayuda para los artesanos al mostrar su trabajo.

En varias ocasiones ha nombrado a Selena Quintanilla, Frida Kahlo, Audrey Hepburn y a su abuela Flor Silvestre como fuente de inspiración para sus atuendos. Es así como la cantante ha creado un estilo único.

No hay duda de que Ángela tiene una brillante carrera por delante. Gracias a la magnífica referencia de su familia y a la experiencia que ha agarrado en los últimos años, este 2021 se podría convertir en uno de sus mejores años.

El éxito que han tenido sus últimos temas, “En realidad”, “Dime cómo quieres” y “Ahí donde me ven” son solo una muestra del gran talento de la cantante y del cariño de su público

Por otro lado, la hija de Pepe Aguilar ha revelado diferentes trucos de belleza a través de su cuenta oficial de Instagram en donde acumula casi siete millones de seguidores.

A sus 17 años, ha revelado tener rutinas de belleza tanto para su piel como para su preciada cabellera. “También mi mamá y yo hemos creado esta mezcla de aceite de oliva, vitaminas y mayonesa que me pongo en el pelo un buen rato y cuando me lo enjuago se ve superbien […] En esta cuarentena me corté el cabello y me lo pinté de muchos colores, así que con esto he ayudado a mejorarle la calidad a mi cabello”.

Entre las últimas noticias que se conoce de “La Princesa del Regional Mexicano”, se rumora que la joven decidió asegurar su preciada cabellera. Fue a través del programa de televisión “Con permiso” conducido por Martha Figueroa y Juan José Origel, donde el tema salió a flote y la conductora aseguró que el sí es cierto.

Sin embargo, en el programa revelaron que además de asegurar su cabellera, también la hizo registrada. Para nadie es un secreto que Ángela es sumamente cuidadosa con su cabello. De hecho, la cantante no permite que nadie se lo toque.

La decisión fue tomada como una medida de prevención ante cualquier accidente, bien sea maquillándose, peinándose o realizando alguna otra actividad.

Te puede interesar: