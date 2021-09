La condición que puso Billie Eilish para usar el vestido de la Met Gala 2021

Sin duda el vestido de la Met Gala 2021 que más resaltó fue el de la cantante, pero hay una historia detrás de la fantasía de esa noche.

Cada vestido de la Met Gala 2021 sigue dando de que hablar, y ese es el caso del que usó la cantante Billie Eilish. Pues lucirlo en la gran alfombra tenía un propósito y con ella una condición que ella misma reveló hace poco.

A través de una publicación en su Instagram con algunas de las mejores imágenes de la noche colocó al pie de foto de la publicación la condición que impuso, agregando que fue una idea suya.

“Gracias @oscardelarenta por diseñar este hermoso vestido y dar vida a mis ideas y visión. Fue un honor usar este vestido sabiendo que en el futuro Oscar de la Renta estará completamente libre de pieles”.

Esto como parte de su lucha contra el maltrato animal. Es de recordar que Billie Eilish no solo recibe diversos reconocimientos por su gran talento en el canto, sino también por su lucha para defender a los animales.

En el año 2019 fue condecorada por PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) con el galardón a “Mejor Voz por los Animales” gracias al trabajo que realiza en la protección de animales indefensos.

Ella ha manifestado su preocupación por los animales a través de sus redes sociales, exponiendo el sufrimiento por el que ellos pasan cuando los usan y matan solo por moda. Por esa razón y su respeto hacia los animales, PETA optó por reconocerla dentro del evento.

Billie Eilish con su vestido de la Met Gala 2021

“Estoy más que emocionado de que @fernandogarciam1205 y @tokibunbun y todo el equipo me hayan escuchado sobre este tema, y ​​ahora hayan hecho un cambio que tiene un impacto para el bien común. No solo para los animales, sino también para nuestro planeta y el medio ambiente”, continuó en su mensaje la cantante.

Finalizó agregando que se siente honrada de haber sido un catalizador y de haber sido escuchada sobre este asunto. Por lo que insto a todos los diseñadores a hacer lo mismo.