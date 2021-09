Kendall Jenner y Devin Booker: así celebraron su romántico aniversario

La más fashion del clan Kardashian, Kendall Jenner, ha sido flechada de vuelta por Cupido. La top model disfruta su romance con el basquebolista Devin Booker con quien celebró su primer aniversario de una manera muy especial.

La hermosa joven ya no oculta su amor por el atleta con quien paseó en un lujoso yate en el Mediterráneo, el destino predilecto de los famosos esta temporada. Ambos posaron frente al mar, disfrutando de los paisajes y las hermosas vistas desde los exclusivos restaurantes del lugar.

“Limoncello”, escribió la famosa en la galería de imágenes donde apareció disfrutando de un romántico atardecer con su pareja. La modelo se dio sus gustos y se permitió salir de la dieta comiendo una rica pasta. Las imágenes ganaron cientos de “likes” y emojis de corazones.

@kendalljenner

En otro momento, compartió una imagen abrazada a Devin, demostrando que está disfrutando de esta etapa en su vida sentimental tras varios intentos fallidos con atletas y personalidades de la farándula, entre estos, Nick Jonas, Jordan Clarkson y el cantante Harry Styles.

Kendall Jenner y Devin decidieron hacer pública su relación en el San Valentín de 2021, compartiendo imágenes de su celebración. Ella apareció entre flores y vino mientras él compartía la velada frente al mar con la famosa top model.

Una fuente cercana citada por Life & Style destacó la emoción de ambos con esta relación que surgió en plena cuarentena. “Son realmente serios y lo han sido durante mucho tiempo”, dijo la fuente sobre Kendall, quien siempre ha considerado la más discreta en cuanto a su vida sentimental.

La también empresaria de 25 años, además habló abiertamente de su novio y la relación que tiene con el clan Kardashian incluyendo a su sobrina, Stormi, hija de su hermana menor, Kylie Jenner.

@kendalljenner

“Él ama a mis sobrinos. Él y Stormi tienen una relación increíble, ella está enamorada de él y a veces estoy celosa, les dijo ¡ detente chico no?”, dijo entre risas la estrella del reality show Keeping Up With the Kardashians.

Todo parece indicar que la famosa tía ahora cuidará de otro integrante, luego de que Kylie anunció su segundo embarazo con el rapero Travis Scott. La noticia ha conmocionado a la familia Kardashian y a diferencia del primer embarazo de la famosa, ha decidido compartirlo en las redes sociales.

Kendall Jenner disfruta su fama en las pasarelas. En la reciente gala MET celebrada en Nueva Yor, la joven se sientió como pez en el agua y fue considerada una de mejores vestidas. La socialité desfiló con un vestido que replicó al usado por Audrey Hepburn en “My Fair Lady”.

Incluso antes de llegar a la alfombra roja, la famosa comparitó una imgen de la recordada escena de la película donde la actriz lució un vestido de cristales, igual al que ella desfiló en la gala MET.

Su madre, Kriss Jenner, no perdió la oportunidad de grabar su entrada triunfal con su celular, ante lo cual la modelo no tardó en acercarse para saludar. El ausente fue el basquebolista Devin Booker, ya que la prensa esperaba con ansías su debut como pareja.

@kendalljenner

