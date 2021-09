“El Juego de las Llaves 2”: Maite Perroni reveló lo que hay detrás de las escenas subidas de tono

Maite Perroni y Cristián de la Fuente no se cohibieron y confesaron todo lo que conllevaron las picantes escenas de “El Juego de las Llaves”

“El juego de las llaves” es una de las series más populares del momento. A tan solo horas del esperado estreno de la segunda temporada, a través de Amazon Prime Video; dos de sus prestigiosos actores revelaron en detalle el detrás de cámaras de las escenas subidas de tono que se podrán ver en breve.

Maite Perroni y Cristián de la Fuente en entrevista con People en Español confesaron ciertos aspectos de sus personajes y la forma en la hicieron que las escenas más picantes de la serie se vieran reales.

Ambos actores manifestaron su emoción por la llegada de la segunda temporada a la plataforma de streaming. Este 16 de septiembre la serie coproducida por Amazon Prime Video, Pantaya y Corazón Films estará disponible con un total de 8 capítulos.

“El juego de las llaves” cuenta la historia de un grupo de amigos que experimentan en el mundo swinger en el que las personas intercambian a sus parejas en búsqueda de emoción y para deshacerse de su rutina diaria.

“Adriana Romero está en un proceso de transformación, en un momento que todo pareciera caos. Creo que las decisiones que tomó en la primera temporada destrozó su vida”, comentó Maite Perroni sobre su personaje.

“A pesar de las circunstancias, Adriana sabe que no es así. (Ella) no se arrepiente de su decisión, no tiene culpa, sabe que es un proceso que tiene que vivir. Va a tener que reacomodar esas piezas que se desacomodaron. Tiene que redescubrirse y replantarse el cómo vivir su vida en pareja y su sexualidad”, añadió la actriz y cantante de 38 años.

Cristián de la Fuente se siente feliz en “El juego de las llaves”

Por su parte, Cristián de la Fuente expresó la emoción que siente por formar parte del prestigioso elenco de “El juego de las llaves” en esta segunda temporada. “Llega a esta segunda temporada para caminar junto a Adriana en este proceso que ella está viviendo. En esa reconstrucción de su vida ella conoce a Guillermo y sin ningún apuro comienzan una relación”, comentó el actor, quien participará como invitado junto a Alejandra Guzmán y Laura León, Bárbara López, Michelle Rodríguez y Gustavo Egelhaaf.

La serie de comedia y sexualidad cuenta con escenas bastantes subidas de tono que no son fáciles para quienes la protagonizan. “Son escenas que se platican y se llega a un acuerdo desde antes de empezar a filmar”, reveló Perroni.

“Es un proceso de mucho respeto y mucha disciplina. Con escenas de este tipo hay mayor claridad, muchas más especificaciones. El set se queda únicamente con el fotógrafo, el director y los actores. Tanto la producción como el equipo saben lo que implica filmar una escena así. Y evidentemente el compañerismo, el respeto entre nosotros, el poder comunicarnos y hablar y sentirnos cuidados y protegidos para hacerlo lo mejor posible con muchísimo respeto”, añadió

Por otro lado, Cristián manifestó su opinión y dijo que para él era lo mismo una escena de sexo indiferentemente si era para una película o una serie.

“Es una escena que se ensaya [y] que tiene movimientos que son mecánicos, que tienen una cierta coreografía. La gente ve que la pareja está disfrutando un momento maravilloso, pero los actores están haciendo una coreografía que es casi con movimientos en donde hay cosas que se pueden ver y que no se pueden ver. Hay gente que está preocupada que todo funcione. Al final del día es como un baile, es una danza que esta coreografiada y ensayada igual que cualquier otra escena. Siempre hay un cuidado y una complicidad entre los actores que están en escena”, comentó el actor a People.

