Julián Gil sorprende a su novia con regalo romántico desde Venecia

El actor Julián Gil está en su mejor momento sentimental. El galán se muestra cada más enamorado de su actual pareja, la mexicana Valeria Marín, a quien dedicó una especial celebración por su cumpleaños.

El famosos no escogió cualquier locación. Nada más y nada menos sorprendió a su enamorada con un romántico paseo por el canalde Venecia, Italia, a bordo de las emblemáticas góndolas.

Con un video mostró el recorrido de ambos por el destino predilecto de las parejas. Además expresó sus sentimientos con una fotografía infantil de su pareja . “Eres un ser de luz y te mereces lo mejor de la vida.

Te amo y soy feliz de poderte celebrar por segunda vez. Soy afortunado” .

Ella respondió no solo con gestos de cariño, si no con un mensaje emotivo en las redes sociales. “Gracias Juli porque ser cursi contigo cobra otro sentido, porque ser yo a tu lado es lo más fácil, porque compartir contigo me da paz y ser cómplices de vida me saca simplemente una sonrisa a diario…”.

Julián Gil organizó la celebración romántica en medio de su viaje para la boda de su hija Nicolle con Iriño Ariño, en España. El galán de telenovelas no pudo ocultar la emoción y rompió en llanto desconsolado al entrar en la iglesia de brazos de su hija.

Luego llegó la hora de la celebración y apareció animando la entrega del ramo de la novia, con un tradicional baile de cintas. Para sorpresa de todos, la gran afortunada del ramo fue Valeria Marin, por lo que todos los felicitaron por el presagio de una próxima boda.

“La verdad es que estoy muy contento, muy feliz, estoy viviendo una etapa de mucha compresión, mucha complicidad. No creo, estoy seguro que Valeria llegó a mi vida en un momento muy especial donde sí me siento preparado para volver a abrir mi corazón. Lo más lindo es que llegó sin buscarla”.

Viajar parece ser el hobby favorito de la pareja. Turquía fue el primer viaje que realiaron juntos, un destino mágico con paisajes increíbles que ambos compartieron en las redes sociales.

Ambos también posaron recientemente desde la emblemática torre Eiffel en París, otro destino predilecto de las parejas. La narradora deportista compartió los detalles en sus redes sociales donde los admiradores y amistades elogiaron su amor por el actor.

Julián Gil parece haber dejado atrás la polémica separación de la también actriz Marjorie de Sousa con estuvo comprometido. El tiempo ha pasado pero la feroz batalla por la custodia de su hijo Matías, a quien no ha podido ver desde hace cuatro años, mantiene la tensión al máximo entre ambos.

El actor de 51 años incluso la acusó de sufrir un trastorno que la lleva a bloquear todo parentesco paterno, aunque luego pareció evadir el tema con la prensa.

“A quien se le hace el daño más grande es a Matías. La gente tiene que entender que la señora padece de una enfermedad que es el Síndrome de Alineación Parental, millones de personas, hombres y mujeres lo padecen. Mientras no tome conciencia de que es una enfermedad y que debe ser tratada, vamos a seguir Matías y yo separados”.

Al más pequeño de sus hijos solo puedo verlo a través de las redes sociales, en las publicaciones que realiza su expareja. Él ha comentado varias e incluso ha dedicado algunas palabras al pequeño Matías.

“Me parte el alma ver estas imágenes y saber que nos perdemos los mejores momentos entre un padre y un hijo… aquí estaré esperando nuestro momento”, expresó el actor en un video donde se observó a su hijo jugando con su vehículo eléctrico.

