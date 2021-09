“La casa de los famosos”: Gaby Spanic reveló que le gusta alguien dentro del reality show

¿Quién será el hombre de “La casa de los famosos” al que la actriz le tiene el ojo puesto?

En conversaciones con Gisella Aboumrad, la actriz venezolana mencionó de que a pesar de que le gusta alguien dentro de “La Casa de los Famosos”, esa persona como que no es capaz de hablarle de frente como a ella le gustaría que pasara.

“Yo sé que le gusto”, se escuchó decir a Gaby Spanic, mientras hablaba con Aboumrad, con quien ha hecho bastante conexión dentro del reality show. Aunque eran Kimberly Flores y Roberto Romano quienes tenían acaparados todos los rumores de un posible romance, esta vez fue la actriz venezolana quien dejó a todos en ascuas sobre quien podría ser el famoso que le gusta.

Gaby Spanic es una de las celebridades más icónicas de la televisión, personajes como el de “Paulina Martínez” y “Paola Martínez de Bracho” en la popular telenovela mexicana “La Usurpadora”, la catapultaron a la fama en 1998. Aunque la carrera de la actriz ha sido bastante intermitente, su fama sigue intacta.

Entre sus más recientes éxitos podemos nombrar “Si nos dejan” una telenovela en la que le dio vida a “Fedora Montelongo” y su participación en diferentes programas, como “Bailando con las estrellas”, “Esta historia me suena” y el popular reality show de Telemundo, “La Casa de los Famosos”.

Gaby Spanic no ha tenido las mejores experiencias amorosas. En 2002, luego de cinco años de casada, se divorció de su primer esposo, el reconocido actor Miguel de León. Por otro lado, hace pocos días reveló haber encontrado a una de sus parejas estables besándose con otro hombre, algo que la traumó de por vida.

“Yo he tenido una pareja que era gay… Era un hombre bello”, comentó la actriz. Según lo que ella misma comentó, su compañero de rodaje de ese momento no asistió a la grabación y todo terminó antes, pero al llegar a casa no sabía con la sorpresa con la que se iba a encontrar.

Luego de verlos besándose, le dijo a su pareja que tenía cinco minutos para recoger sus cosas e irse. Para ese momento ya tenían ocho meses conviviendo bajo el mismo techo.

Luego de las fallidas relaciones, la actriz está abierta al amor. Así lo demostró al hablar de que le gusta alguien dentro de “La Casa de los Famosos”, con más de 50 cámaras y 60 micrófonos a su alrededor que pueden escuchar y ver lo que pasa en cada espacio de la casa, las 24 horas del día.

“Estaba hablando con mi hermanito Jorge (Aravena) que a mí me gusta alguien, pero no tiene esa chispa, esa intención”. Le comentó Spanic a Gisella Aboumrad.

Sin embargo, la actriz mexicana duda de que la persona se haya dado cuenta de los sentimientos de Gaby. “No es que no tenga la intención, creo que no se ha dado cuenta porque es medio pendejo, perdón es medio perplejo”, le respondió Gisella.

“Yo sé que le gusto, pero yo soy una mujer igual que tú, de frente. A mí me gusta que un hombre que me gusta me sorprenda, no sé, que me voltee y me dé un beso en la boca, o sea que me sorprenda, no que la piense tanto”, aseguró Gaby este miércoles.

Aunque en ningún momento reveló el nombre de la persona que le atrae, ambas siguieron hablando sobre los hombres, a lo que Gisella agregó que le dan “mucha pereza”. “Yo no salgo con gente del medio, yo no mi amor, no tengo tiempo de esa vaina. Con mucho cariño actores no, modelos no, cantantes menos”, afirmó la actriz mexicana.

Te puede interesar: