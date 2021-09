Conoce las ganancias del reparto de “La casa de papel” desde su estreno

Tras casi 15 días del lanzamiento de la quinta parte de “La casa de papel”, la popularidad de sus actores sigue creciendo

El pasado 3 de septiembre, Netflix estrenó lo que sería la primera parte de la quinta temporada de “La casa de papel”. Aunque ya pasaron casi dos semanas desde ese momento, la serie española sigue posicionada como una de las producciones más populares en la plataforma de streaming. Incluso, a nivel mundial, ocupa el cuarto lugar de las producciones más vistas.

Desde su llegada a Netflix, “La casa de papel” se convirtió en un fenómeno de la plataforma; la aceptación del público les ha generado millonarias sumas a los integrantes del aclamado reparto.

Aunque en un principio su estreno fue a través del canal de televisión “Antena 3” ya había sido cancelada por su poca receptividad. Sin embargo, Netflix formó parte fundamental de su crecimiento hasta que la llevó a la cima.

Luego de su estreno, medio mundo sintió conexión con la producción y miraron minuciosamente todos los capítulos. Gracias a la popularidad de la serie creada por Álex Pina, el equipo retomó los planes de continuar y sumó más actores al reparto.

Para ese momento casi todos los actores tenían un sueldo promedio en España; pero algunos como, Paco Tous (Moscú), Miguel Herrán (Río) o Jaime Lorente (Denver), les cambió la vida por completo al formar parte de la serie.

Desde el lanzamiento de la primera temporada hasta la actualidad, se estima que los aclamados actores de la serie han ganado 4 millones de dólares aproximadamente. Incluso, desde que la producción está en manos de Netflix, el salario tuvo un incremento que alcanzó los 100 mil dólares por capítulo.

Cabe destacar que “La casa de papel” ya no es solo una serie, también conquistó diferentes rubros, como el textil y el de decoración; lo que también puede generarles grandes ingresos por su popularidad a nivel mundial.

Por otro lado, su crecimiento en redes sociales es uno de los caminos más rentables al momento de cobrar publicidad o menciones. El actor que le dio vida a “Río” reveló “Saco dinero de Instagram evidentemente porque eres gilipollas si no lo aprovechas. Ahora mismo el prime time de la televisión tiene menos espectadores que el perfil de Ester Expósito”, comentó Miguel Herrán.

“Durante el rodaje de Élite, Netflix hasta nos dio dos iPhones y dos cámaras para crear contenido”, algo que los tomó por sorpresa al considerar que es una de las plataformas más sólidas del momento. “El dinero no me ha hecho feliz, me ha quitado bastante felicidad, me ha dado más preocupaciones que cuando no lo tenía, me ha hecho más ambicioso, me ha ensuciado como persona. No lo valoro”, comentó el actor.

La segunda parte de la quinta temporada estará disponible a través de la plataforma el 3 de diciembre de 2021. Aunque luego de tanta espera, esa será la última parte de la historia del grupo de ladrones. “Cuando empezamos a escribir la Parte 5 en plena pandemia sentimos que debíamos cambiar lo que se esperaba de una temporada de diez capítulos y buscamos por todos los medios generar una sensación de final de temporada o final de serie en ese primer volumen”, reveló su creador.

