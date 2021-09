“Las estrellas bailan en Hoy”: Silverio Rocchi busca la revancha

La primera semana de casting en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy“, ha estado llena de sorpresas. El público no esperaba que el exfutbolista y coach, Silverio Rocchi se presentara nuevamente en busca de la revancha.

El famoso integró, junto a la actriz Michelle Vieth, una de las parejas favoritas de la primera temporada del programa. Finalmente ganaron el primer lugar Lambda García y Mariana Echeverría.

El famoso apareció esta vez con su compañera, la actriz Pía Sanz. Ella se describió como una persona que busca vencer sus miedos y obtener una mejor versión de sí misma. El exfutbolista también regresó, según dijo, porque siempre quedas con “una espinita”.

“Al ser autocrítico, piensas qué pudiste haber hecho mejor. En la temporada anterior me divertí y aprendí mucho”, agregó durante los intensivos ensayos. Su nueva compañera lo elogió y aseguró que era muy buen bailarín y que aprendía rápido las coreografías.

Sin embargo, la pareja no comenzó con buen pie ya que no logró impresionar al jurado integrado en esta etapa por Arath Echeverría, Andrea Legarreta, el coreógrafo Luis Roberto, y la actriz Mariana Echeverría.

La ganadora de la primera temporada elogió el vestuario de Silvero y Pía. “Parecen muñecos de juguetería, pero Silverio parece que te regresaste a principiante. Estuvista en todo una temporada y hoy solo vi movimientos marcado en bonito, siento que le faltó fuerza”.

También critico a Pía quien se ha desempeñado com bailarina. “Deberías haber estado en otro nivel, esperé mucho más de ustedes, no me encantaron”, sentenció la actriz.

El coreógrafo Luis Roberto coincidió. “Silvero vienes de una primera temporada, aquí es importante ese detalle, necesitas dar muchísimo más, pídele a tu coreógrafo que te exija más… eres muy bueno para cargar pero hasta ahí que quedas”.

Marycer Centeno y Shulo Calderón también aspiran al máximo premio en el reality “Las estrellas bailan en Hoy”. Llegaron al set con el pie izquierdo ya que la famosa grafóloga de la farándula, llegó tarde sin avisar. Shulo manifestó su molestia debido a que se trata de unan competencia “donde hay que dar el 100 %”.

Ambos discutieron ya que Marycer insistía en su compañero le escribiera a su esposo para convercerlo de que no es indecente bailar. “Estoy muy nerviosa”, decía con voz temblorosa. Pero Shulo Calderón le reclamaba que tenía que confiar en ella.

Mariana Echeverría, tomó el papel de la severa Lolita Cortés, con duras críticas a pareja. Esvtaban muy desconcentrados. No te lo tomes personal Marifer, en esta profesión no hay que pedir permiso, se baila y ya, no estás haciendo nada malo… no lo lograron, no sé por qué celebraron, a mi no me gustó nada”.

La grafóloga tomó el micrófono y quiso analizar a la juez Mariana, diciendo que al parpadear estaba mientiendo. “No se sabe la coreografía, nosotros tenemos cuatro días ensayando… es más, sigues parpadeando, eso quiere decir que no estás convencida de lo que estás diciendo”.

El coreógrafo Luis Roberto criticó la burla y el chiste pero nada de pasos. “Estuviste todo el tiempo en un paso básico, la integración vino después de la mitad de la coreografía, tenía que verse desde el inicio porque son una pareja, tienen que bailar juntos”.

Andrea Legarreta, conocida como la juez de caramelo, aseguró que disfrutó el show porque parecía un sketch. Destacó las caras de susto de Marycer y los intentos de Shulo Calderón para salvar la coreografía. Arath de la Torre consideró que no se trató de una coreografía digna para aspirar a “Las estrellas bailan en Hoy”.

