¿Cuál es la historia detrás del anillo que usó Meghan Markle en la portada de la revista Time?

Meghan Markle y el príncipe Harry se adueñaron de la portada de la revista Time como dos de las 100 personas más influyentes del mundo.

Desde su renuncia a la Corona británica El príncipe Harry y Meghan Markle han estado más participativos en cuanto a medios de comunicación se refiere, así lo demostraron al participar en la polémica entrevista conducida por la prestigiosa periodista Oprah Winfrey. En esta oportunidad la pareja se ganó todas las miradas al encabezar la portada de la revista Time.

Harry y Meghan fueron nombrados como dos de las 100 personas más influyentes del mundo.

“En un mundo donde todos tienen una opinión sobre las personas que no conocen, el duque y la duquesa sienten compasión por las personas que no conocen. No solo opinan. Corren hacia la lucha”, se lee en la publicación compartida en la cuenta oficial de Instagram de la revista.

Meghan se apoderó de portada con una camisa blanca con las mangas remangadas y un pantalón blanco. Sin embargo, unos de los detalles que no pasaron desapercibido fueron las lujosas joyas que usó la duquesa, sobre todo uno de los anillos que realmente tiene una gran historia detrás.

En la fotografía tomada por el fotógrafo Pari Dukovic, conocido por su impecable labor con prestigiosas marcas como, Chanel, Mac Cosmetics, Nike, HBO, Netflix, Disney, entre otras; se puede ver a Meghan llevar dos anillos a juego en el meñique izquierdo de la marca Shiffon, así reseñó Page Six.

La lujosa joya en forma de espiral tiene dos diamantes, uno grande en el centro de la pieza que mide 2,5 milímetros y justo al lado uno más pequeño de 0,8 milímetros. Ambas piezas fabricadas en oro de 14 quilates están valoradas en 525 dólares cada una.

Como era de esperarse, cada pieza que usa la duquesa tiene un significado estudiado acorde con su imagen y sus acciones. La marca Shiffon además de distinguirse por sus lujosas joyas, también está comprometida en ayudar mujeres emprendedoras al donar el 50% de sus ganancias. En la actualidad, ya son 11 empresas las que han recibido el generoso aporte.

El significado detrás de las piezas lo reveló la misma empresa al explicar que “representa a una mujer apoyando a otra”. “Inspirados por el amor por las joyas finas, algo en lo que las mujeres suelen invertir, queríamos que las joyas finas invirtieran en las mujeres”; describe la web de Shiffon.

El significativo anillo también se ha podido ver en la mano de emblemáticas mujeres, como Michelle Obama, Nicole Kidman, Serena William, Hailey Bieber, entre otras.

Por otro lado, la duquesa le rindió honor a Diana de Gales al llevar el reloj Cartier Tank Francaise de oro que era de su propiedad. En un principio lo había heredado el príncipe William, pero posteriormente los hermanos decidieron intercambiar dos de las piezas de su madre; el costoso reloj por el anillo de compromiso de diamantes y zafiros. Así que finalmente Kate Middleton se quedó con el anillo y Meghan Markle con el reloj.

Esta es la primera vez que los duques de Sussex se muestran en la portada de una revista. Ambos fueron vestidos por las afamadas estilistas Nina y Clare Hallworth, reconocidas en el medio artístico por haber trabajado con prestigiosos actores como Jennifer Aniston, Brad Pitt y Jake Gyllenhaal.

