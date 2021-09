‘The Montero Show’ el espectáculo de Lil Nas X para presentar su nuevo disco

El cantante Lil Nas X prepara esta noche lo que será ‘The Montero Show’ a través de YouTube para hacer el debut de su nuevo trabajo.

Lil Nas X sabe muy bien como ser el centro de atención y esta vez prepara ‘The Montero Show’. Y es que reciente ganador a “Mejor Video” de los MTV 2021 tiene todo listo para el lanzamiento de su disco.

Así lo dejó ver hace pocas horas con una publicación de un video en la que simula un Talk Show en la que no solo es el invitado, sino también el presentador. El rapero ha hecho gala en los últimos días de un embarazo enmarcado en el disco ‘Montero’

Se espera que el espectáculo inicie a las 11:00 p.m. a través de su perfil en YouTube, por lo que te dejamos el link para que no te lo pierdas.

El tracklist del disco para el ‘The Montero Show’

Días atrás el cantante reveló cada una de las canciones que contendrá esta producción discográfica de la cual ya ha develado algunos de los videos. Como el éxito ‘Montero (Call Me by Your Name)’, ‘Industry Baby’.

En la lista de los 15 temas se puede ver las colaboraciones con las que contó como Miley Cyrus, Doja Cat, Jack Harlow, Elton John y Megan Thee Stallion quienes le acompañarán en este proyecto.

1. Montero (Call Me by Your Name)

2. Dead Right Now

3. Industry Baby [ft. Jack Harlow]

4. That’s What I Want

5. The Art of Realization

6. Scoop [ft. Doja Cat]

7. One of Me [ft. Elton John]

8. Lost in the Citadel

9. Dolla Sign Slime [ft. Megan Thee Stallion]

10. Tales of Dominica

11. Sun Goes Down

12. Void

13. Don’t Want It

14. Life After Salem

15. Am I Dreaming [ft. Miley Cyrus]

Al finalizar el show el disco estará disponible en todas las plataformas digitales.