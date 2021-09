Esto es lo que cobran Los Ángeles Azules por una presentación

Ahora que las consecuencias de la pandemia de COVID-19 han amainado un poco, diversos eventos cotidianos vuelven a formar parte de la nueva normalidad como las reaperturas de las salas de cine, restaurantes y diversos sitios públicos. Es por eso que varios artistas están aprovechando esto para volver a realizar presentaciones como en el caso de la famosa banda mexicana Los Ángeles Azules.

Sin embargo, más allá de los nuevos protocolos que tienen los sitios públicos para cumplir con las normativas sanitarias, algo que sorprendido es el elevado monto de los artistas que están regresando a los escenarios, en particular la abultada suma de dinero que la exitosa banda de cumbia está cobrando para realizar un concierto.

¿Cuánto cobran Los Ángeles Azules por un concierto?

A propósito de su aniversario número 40, Los Ángeles Azules se encuentran en una gira en Estados Unidos, presentando los mejores temas de su carrera musical. Sin embargo, si alguien busca una presentación especial en algún otro sitio fuera de su tour, la banda ofrece la posibilidad de asistencia pero con un costo elevado.

Según reportan diversas fuentes, las cuales tuvieron acceso a los reportes de la presentación de la banda en la boda del famoso boxeador Saul “Canelo” Álvarez, la agrupación conocida por éxitos como “El listón de tu pelo” y “Cómo te voy a olvidar” estarían cobrando desde 500,000.00 pesos mexicanos.

Incluso la cifra podría ascender a más del doble, pudiendo alcanzar el monto de 1.3 millones de pesos mexicanos, todo dependiendo de las exigencias del cliente, traslado del equipo y otros afines, según reseña el portal Sónica.

Diversos reportes también confirmaron que Maná también se presentó en la boda del boxeador. Sin embargo, la agrupación hizo un intercambio con Canelo, de modo que la banda tocaría sin cobrar con la condición de conseguir entradas preferenciales para su siguiente encuentro en el ring.

Los Ángeles y su tema polémico

Con 40 años de trayectoria musical, es difícil que una figura pública en la industria de la música o el cine no haya generado alguna controversia en algún punto. Y si bien no es lo ideal, Los Ángeles Azules no estuvieron exentos de este tipo de situaciones.

A más de 20 años de su lanzamiento, la canción “17 años” le ha traído problemas últimamente a la banda, ya que a través de las redes sociales están “cancelando” el tema debido a que la letra normaliza el comportamiento de un hombre al querer enamorar a una chica de 17 años, una relación ilegal.

"Los Ángeles Azules":

Por quienes piden cancelarlos acusándolos de normalizar la pedofilia por la canción 17 años. pic.twitter.com/MpMNpE0VwN — ¿Por qué es Tendencia?  (@porktendencia) June 14, 2021

“Amigo, sabes acabo de conocer. Una mujer que aún es una niña. Sabes, tiene los 17 aún es jovencita y ya es mi novia”, es una de las polémicas frases de la canción que describe la grata sensación de un hombre al encontrar pareja con una adolescente.

La banda defiende su tema

A pesar de los varios mensajes que recibió la agrupación de cumbia debido a la polémica letra de su tema, los integrantes se pronunciaron al respecto para defender su posición, aclarando a través de una publicación en su cuenta de Facebook y Twitter que todo es un malentendido y que la letra no fomenta la pedofilia.

De esto trata 17 años.

Fin del comunicado. pic.twitter.com/Yl2kOTZmtL — Los Ángeles Azules (@angelesazulesmx) June 14, 2021

“La canción es muy inocente, habla de dos niños de preparatoria, como todos sabemos, los padres no dejan salir a sus hijos a convivios, a ningún lado, porque son menores de edad. Por primera vez dejan a una chica de 17 años y un chico le toma la mano y la chica empieza a temblar y le dice que si eso es el amor, esas maripositas, le pregunta que si eso es el amor. De eso trata esta canción”, reseñaba el post de Facebook el cual fue eliminado de su perfil.

