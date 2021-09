Lucero Mijares compartió fotografía de sus padres con emotivo mensaje

Lucero Mijares demostró una vez más su orgullo por sus padres Lucero y Manuel Mijares. La cantante ha crecido en los escenarios y ha confirmado su amor por el canto y la actuación. Para homenajear a sus padres quiso compartir una imagen de ambos con un emotivo mensaje.

En la fotografía publicada se puedo ver a “la novia de América” junto a su expareja en pleno concierto. Lucero se vio vestida con el tradicional traje de charro junto al cantante quien también lució un sombrero al estilo mexicano.

“¡Viva México, los amo”, escribió Lucero Mijares, demostrando su afecto y admiración por sus padres. El público también elogia el talento de ambos artistas quienes se lucen como jueces en el programa “El retador”, junto a la también actriz Itatí Cantoral.

@luceromijaresoficial

La menor de los hijos de los Mijares ha subido varias veces al escenario con sus padres. Junto a Manuel Mijares interpretó los temas “El privilegio de amar” y “Vencer el amor” en el concierto streaming “Mijares sinfónico”.

La adolescente recibió cientos de elogios, varios de ellos comparando su voz con la de su madre. “¡Lucerito! ¡Soy tu fan! Talento, talento, talento”, le escribieron en las redes sociales. “Que talento y naturalidad”, expresó otro admirador.

Madre e hija también juntaron sus voces en el tema “Gloria a tí”. Lucero se expresó agradecida por la oportunidad de interpretar la canción de autoría de la española Rosario Flores, quien además envió un mensaje felicitando al dúo de talentosas.

El momento de cantar con Lucero mi hija, creo que todos los papás lo entienden. Ver a nuestros hijos hacer algo que les gusta tanto y hacerlo bien, pues se nos cae la baba literalmente”, dijo con orgullo “la novia de América”, tras el concierto “Pop Live 20.20”.

“Me encanta el look de Lucerito, acordé a su edad, sencilla, bonita y sin tanta producción y que voz”, escribió una admiradora. En otro de los comentarios se leyó: “La cara del papá, y con la carisma y sonrisa de la mamá”.

Tras el concierto “Siempre amigos” y el trabajo juntos en el reality show “El retador”, Lucero y Manuel Mijares unieron nuevamente sus voces en el concierto en el Auditorio Nacional, para festejar el Grito de la Independencia en México.

Ambos llevaron al público al pasado con todos los éxitos musicales de su carrera, con temas como “Electricidad”, “El privilegio de amar” y “Si me tenías”. Lucero dedicó este último tema a su exesposo aunque la cantanta ha expresado que no es su canción favorita.

“Esta es una historia que hasta mi pianista se empeña que no la cantemos”, djo Mijares, mientras Lucero le chocaba los cinco en señal de estar de acuerdo. “Una canción que es malísima Manuel, ya sé que no me la dedicas a mí”, es malísima”, dijo la cantante sobre el tema de Jean Marco durante el concierto en streaming Siempre amigos.

Al anunciar la interpretación a dúo de “El privilegio de amar”, Lucero se expresó emocionada. “Era el tema de una telenovela y todavía ni pensabamos en que José Manuel y Lucerito nacieran, la vida nos trajo esos dos regalos”, expresó la también actriz.

Luego dijo: “Esta canción habla de eso, del amor que se le puede tener a los hijos, a la vida. Cuando pase mucho tiempo y alguien pregunte cómo vivieron los años de su vida podamos contestar ´increíblemente bien´”.

TE PUEDE INTERESAR: