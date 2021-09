Monica Lewinsky volvió a pronunciarse sobre el caso Clinton: “Él debería querer disculparse”

Han pasado más de 20 años desde que el romance de Monica Lewinsky con el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, se hizo público. El escándalo le dio la vuelta al mundo, dejando a Lewinsky y a su familia con una reputación nada agradable. Pero incluso después de tanto tiempo del suceso turbio en la Casa Blanca, la antigua pasante nunca llegó a recibir una disculpa de Clinton.

Clinton nunca se ha disculpado con Lewinsky por su comportamiento con alguien que no solo era mucho más joven que él, sino también alguien que trabajaba para él.

Si bien el caso tuvo opiniones divididas, muchas personas apoyaron a Lewinsky argumentando que el polémico expresidente debió extenderle una sincera disculpa por haberla involucrado en un escándalo de grandes magnitudes que hasta la fecha sigue siendo un tema de conversación recurrente.

Monica Lewinsky cree que Clinton debió disculparse

Más de dos décadas después del polémico incidente, Monica Lewinsky volvió a pronunciarse al respecto a propósito de la promoción de la serie Impeachment: American Crime Story, producción que relata el famoso evento que la involucró con el expresidente Bill Clinton.

Y si bien comentó que ella esperaba que el político se pronunciara en algún momento de su vida con alguna disculpa para ella y su familia, Lewinsky dijo que ya no busca el reconocimiento del expresidente y que no necesita de sus palabras para poder sentirse en paz.

“Creo que hubo un largo período antes de que mi vida cambiara en los últimos seis o siete años en el que sentí muchas cosas en términos de que no hubiera esta resolución”, dijo Monica en una entrevista mientras promocionaba la serie en la cual ejerce como productora ejecutiva. “Estoy muy agradecido de que ya no tenga esa sensación”.

Lewinsky agregó: “Ya no la necesito [la disculpa]. Pero él debería querer disculparse, de la misma manera que yo quiero disculparme con cualquier oportunidad que tenga con las personas a las que he lastimado y mis acciones han lastimado”.

Bill Clinton nunca sintió que debía una disculpa personal

A pesar que Clinton sintió mucha presión durante los primeros años del escándalo, en una entrevista de 2018, el expresidente comentó que él sentía que no le debía nada a su amante porque ya él había extendido una disculpa, aunque no de manera directa.

“Me disculpé con todos en el mundo”, dijo mientras aparecía en el programa Today. “Nunca he hablado con ella. Pero sí dije, públicamente, en más de una ocasión, que lo sentía. Eso es muy diferente. La disculpa fue pública”.

Además, también confesó que en retrospectiva habría hecho muchas cosas de manera diferente, especialmente si esta situación ocurriera hoy. “Muchos de los hechos se han omitido convenientemente para que la historia funcione, creo que en parte fueron porque estaba frustrado de haber recibido todas estas acusaciones serias”, dijo. “Pero creo que hice lo correcto. Defendí la Constitución”.

Monica Lewinsky consiguió su propio cierre

En lugar de querer una disculpa de Bill Clinton, Monica Lewinsky dijo hace algunos meses a la revista People que ella anhelaba recibir algún tipo de conclusión de parte de él. Sin embargo, ahora que ha tenido tiempo de procesar el asunto y todo lo que ocurrió después de que el escándalo salió a la luz, ella comentó que ha superado la situación y que no necesita nada de Clinton.

“Si me hubieran preguntado hace cinco años, habría habido una parte de mí que necesitaba algo, que todavía quería algo”, dijo. “No algún tipo de relación, sino una sensación de cierre o tal vez de comprensión y me siento increíblemente agradecida de no necesitar nada de eso”, concluyó.

