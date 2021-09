Conductor y activista Arturo Islas se extravía en una isla de Sonora

El activista Arturo Islas notificó en redes sociales que se había quedado varado en las afueras de la “Isla Tiburón”, en el estado de Sonora, luego de haberse estropeado el motor de una lancha donde viajaba junto a otras ocho personas.

“Estoy varado en las afueras de la Isla Tiburón, se estropeó el motor de los pescadores y estamos a la deriva, estábamos en Isla San Esteban somos nueve”, compartió Arturo a través de cuenta de Twitter.

Banda un RT si llega a salir esto tweet estoy varado en las afueras de la isla tiburón, se estropeó el motor de los pescadores y estamos a la deriva, estábamos en Isla San Esteban somos 9 en una panga cerca de ensenada de perros. — Arturo Islas Allende (@arturooislas) September 18, 2021

Aunque muchos usuarios de redes mostraron su preocupación y apoyo al activista que se encontraba en la deriva, otros más pensaron que se trataba de una mentira.

Mediante su cuenta de Instagram, Arturo también compartió una imagen de su ubicación para demostrar lo que decía en Twitter.

¿Qué pasó con Arturo Islas?

Horas más tarde, Arturo Islas volvió a dar señales de vida, en las que manifestó que se encontraba a salvo, pues ya habían sido rescatados.

“A toda la gente que nos estuvo apoyando, GRACIAS, DE CORAZÓN obviamente buscamos ayuda con autoridades y familiares estuvimos cerca 5 horas sin señal y sin motor, en cuanto entró la señal salieron todos los mensajes y publicaciones que traté de compartir”, expresó Islas, donde también aprovechó para agradecer a las personas que intentaron ayudarlo.

La tarde de este sábado, Arturo Islas volvió escribir otro tuit en donde aseguró sentirse agradecido por todo el apoyo de sus seguidores y el de las autoridades también.

“Así las cosas ayer a la 1 de la tarde, sin motor en alta mar y sin señal. Dicen los pescadores que si no hubiera jalado el pistón del motor que nos acercó a la zona donde había señal ahorita estaríamos perdidos mucho más lejos, no me voy a cansar de agradecerles su apoyo”.

