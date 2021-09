Él es Emiliano Jiménez, el bailarín que emocionó en “El retador”

El programa de talento “El retador“, recibió a un sorprendente concursante en la categoría de baile. Se trató de Emiliano Jiménez, quien convenció al jurado integrado por Lucero, Itatí Cantoral y Manuel Mijares.

El joven nacido en Monterrey se presentó en el programa contando su historia personal. “2019 fue mi peor año. Mi padre tuvo un infarto cerebral en Ciudad de México, lo encontraron tirado en su habitación de hotel. Él toda la vida me cuidó, fue mi protector”, dijo conmovido.

Emiliano no dudó en acudir a la ayuda de su padre, a quien acompañó en su peor momento, incluso ayudándolo a asearse. Esta experiencia nos enseñó muchísimo como familia. Recuerdo haber rezado en el baño, pidiendo a la vida que me regresara a mi papá. Me gusta pensar que ayudo en algo”.

En “El retador”, el bailarín asombró al jurado y al público al ritmo del pegajoso tema d´”De aquí no sales”, de la española Rosalía. Lucero e Itatí fueron las primeras en expresar su asombro, también conmovidas por la historia personal del participante.

La presentadora Consuelo Duval elogió al aspirante y le expresó su respeto y admiración. “Qué maravilla que la vida te escuchó, que la vida tiene contifgo a tu papá, a mi no me escuchó básicamente, pero sé el miedo que se siente. Emiliano, tu talento de verdad nos tiene a todos en shock”.

La actriz Itatí también felicitó al bailarín. “Tienes el alma de tu padre, un alma de campeón. Eres un bailarín extraordinario. Escuchar tu historia y el amor que representa tu padre para tí y después ver lo que hiciste en el escenario, me llena de alegría”.

Lucero coincidió con su compañera y aseguró que el retador tiene mucho talento. Además destacó los pasos en el escenario y la energía que le transmitió. “Estás sobre los empeines cuando caes de un salto, es una cosa increíble. Se te ve una preparación, un estudio, además de las ganas que tienes. Creo que tu disciplina, ser metófico y entregado es palpable”.

Emiliano Jiménez superó así a Chucho y Laura, un dúo que ha puesto a bailar a todos en el reality show y que hasta ahora mantenían el trono. La pareja, cuyo sueño es formar una familia, finalmente se llevó 200.000 pesos acumulados.

El dúo dio un espectáculo al ritmo de la quebradita, precisamente un género que bailaron cuando se conocieron. Ambos sueñan con tener un hijo pero la endometriosis de Laura le ha impedido quedar embarazada. Uno de sus planes con el dinero ganado es precisamente someterse a un tratamiento.

“El retador” sigue exhibiendo lo mejor del talento tanto en baile, canto e imitación. Noelia Calle es la actual campeona en esta última categoría con la interpreacion de Yuri. El show sorprendió al jurado, que además resaltó la calidad vocal de la intérprete mexicana.

Noelia destronó a Paulo Rojas, quien hasta hace poco era el campeón en la imitación de Miguel Bosé. El jurado le dio los votos al concusante chileno pero el público, aunque con muy poca diferencia de votos, finalmente decidió mantener a la concursante peruana en el reality show.

Irlanda Valenzuela, recordada por su participación en Pequeños Gigantes, se mantiene invicta en la categoría de canto, con un premio total acumulado de 600.000 pesos.

