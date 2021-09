Mira cómo hacer el Challenge tridimensional de TikTok

Hay una forma sencilla de cómo hacer el Challenge tridimensional de TikTok que domina los trends de las redes sociales.

Sí, un nuevo reto o tendencia ha llegado y se trata del Challenge tridimensional de TikTok que revoluciona las redes. Por eso te contaremos lo que debes hacer para poder conseguirlo.

Lo primero que harás será guardar el tema de la tendencia que es Selena Gomez con ‘Love You Like A Love Song (TikTok Remix) I want you to know, baby No one compares’.

Inmediatamente que lo hayas guardado del original vas a crear un TikTok. Para ello preferiblemente párate frente a una pared blanca para que el cambio sea brutal. Vas a pulsar el temporizador para que se detenga en 6.8 segundos. Esto con la intención de agarrar el beat de cambio.

Cuando llegue al segundo 3 debes girar el teléfono móvil para obtener una visión horizontal. Luego de esto vas a pararte frente a una SmartTV y en YouTube buscarás cualquier de los dos siguientes videos que te mostramos a continuación y los pondrás a reproducir.

Ahora solo resta que te grabes con la TV de fondo para obtener solo tu silueta y conseguir el Challenge. Ya solo queda colocarle el filtro que sea de tu agrado y publicar para ganar corazones.

El Challenge tridimensional de TikTok y el efecto silueta animada

Recuerda que no todas las opciones como el efecto silueta animada de TikTok están en redes sociales, por lo que hay que recurrir a otras aplicaciones de edición como CapCut.

Lo primero que debes hacer es grabar un video de ti u otra persona en un gran fondo claro, preferiblemente blanco. Para ello coloca una fuerte luz de fondo y baja la exposición de tu teléfono para así poder obtener la silueta y listo.

Seguidamente abres CapCut e importas el video, y con la herramienta de “Superposición” agregarás cualquier otro clip que quieres que se refleje sobre la silueta. Ya terminado esto agrandas este último y le aplicas una “Máscara” que sea circular.

De esa forma se reproducirá sobre la zona deseada y con las flechas puedes perfectamente difuminar los bordes. Ahora, para darle el toque definitivo, busca la opción “Empalmar” y tendrás las opciones para que ambos videos se mezclen. Como aclarar, deslizar u oscurecer.

Ya solo resta ponerle más creatividad y darle la coloración o musicalización que gustes y queda listo para publicarlo y sorprender a todos en tus redes sociales.