Así se vivió la alfombra roja de los Emmy 2021

Este domingo se llevó a cabo la entrega de los premios Emmy 2021, los galardones más importantes de la televisión estadounidense.

La gala de premiación se realizó de forma presencial pero desde el exterior del Microsoft Theater de Los Ángeles.

El evento seguirá varios protocolos como un número limitado de asistentes que tienen que estar vacunados y tener un PCR negativo antes del evento.

La última edición, realizada el pasado 20 de septiembre con Jimmy Kimmel como anfitrión, fue la de menor audiencia de la historia con 6,1 millones de espectadores.

El host de este año es Cedric the Entertainer

Nominados al Emmy

HBO y HBO Max están a la cabeza de las preferencias tras ser reconocidas con 130 nominaciones para contenidos como Lovecraft Country, Hacks , The Flight Attendant, Mare Of Easttown, I May Destroy You, Oslo , In Treatment, Perry Mason y The Undoing.

Junto a estos títulos, los favoritos están encabezados por The Crown (24), The Mandalorian (24), WandaVision (23), The Handmaid’s Tale (21), Saturday Night Live (21), Ted Lasso (20), Lovecraft Country (18), The Queen’s Gambit (18) y Mare of Easttown (16).

Entre los latinos que serán candidatos al Emmy figuran Anya Taylor-Joy como mejor actriz de una serie limitada por The Queen’s Gambit. Además, Lin-Manuel Miranda recibió una nominación al mejor actor por la adaptación televisiva de su exitoso musical Hamilton.

Así fue el desfile de las celebridades

Elizabeth Olsen

Getty Images

Mandy Moore

Getty Images

Rita Wilson

Getty Images

Josh O’Connor

Getty Images

Cedric the Entertainer

Getty Images

Billy Porter

Getty Images

Jamie Lee

Getty Images

Samira Wiley



Getty Images

Kathryn Hahn

Getty Images

Jennifer Coolidge

Getty Images

Beth Behrs

Getty Images

RuPaul

Getty Images

Catherine Zeta-Jones

Getty Images

Kaley Cuoco

Getty Images

También te puede interesar: