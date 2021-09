“La casa de los famosos”: Alicia Machado se distancia de Gaby Spanic

El reality show de Telemundo, “La casa de los famosos“, sigue dando de qué hablar. La competencia ha puesto a prueba la amistad entre la actriz Gaby Spanic y la Miss Universo 2016, Alicia Machado, una de las figuras más controversiales en el programa.

Tras ser elegida como la “líder de la semana”, la actriz venezolana debió elegiar un salvado entre los nominados a la eliminación, entre estos su compatriota. También quedaron en riesgo Celia Lora, Christian de la Campa, Pablo Montero y Uriel del Toro.

En la ceremonia de salvación, Gaby Spanic decidió dar su voto a Lora, quien es salvada por segunda vez de la eliminación. La primera fue gracias al voto de Roberto Romano, con quien ha hecho una alianza dentro de “La casa de los famosos”.

La decisión de Spanic de no votar por Alicia Machado no solo extrañó a los concursantes si no que motivó reacciones en las redes sociales, donde ambas se mostraron muy unidas y alegres de coincidir en el programa, incluso llegaron a llamarse “hermanas”.

“El círculo se va a cerrar, pero sí esto pasa entre amigos, y empezamos a competir entre amigos, no es más padre?, opinó Machado quien comenzó a alistar malestas dispuesta a marcharse de la casa en la próxima ceremonia de eliminación.

Luego, la exmiss le confesó a Cristina Eustace quiénes son sus más cercanos. “Mi lealtad con mis amigos. Aquí me llevo bien con (Jorge) Aravena, contigo, Pablo Montero, Christian de la Campa, Roberto Romano. Verónica es como nifú ni fá”.

Luego lanzó dardos contra Gaby Spanic, quien también la ha criticado por su forma de comer saludable. “Yo sí tengo un reto físico, me quiero poner como nunca, vengo con un segundo aire, protagonizo una serie en enero, porque es mi carrera y porque me da la gana y quiero estar sana”.

Eustace la apoyó y hasta bromearon de un apodo para Lora. “Ella me recuerda a una muchacha que trabajó conmigo durante diez años, desde ahora la voy a llamar ´Florecita´porque se parece mucho”, dijo Machado bromeando.

“Por eso cuando empezó a lanzar puntas fui y busqué mis récipes, le mostré por qué como así. Ya no es mi amiga, ni mi cuñada, ni mi mamá, ni mi hermana, mi nada, es una rival más en esta casa”, dijo sobre la protagonista de La usurpadora.

Y aunque expresó su admiración por la carrera actoral de Spanic no dudó en considerarla una traidora por no salvarla de la nominación a la eliminación. “Hemos compartido muchas cosas, la he apoyado y ayudado en miles de cosas, ella a mí también, pero ya no. Está jugando sucio”.

También comentó de la atracción que siente Spanic por Uriel Toro. “Sii te gusta el tipo, pá encima, divirtierte, sé feliz, suelta la piche Biblia y relájate, vive la vive. Ha estado al borde de la muerte, según ella, por varias cosas que le han pasado, y sigue con un drama”.

Alicia habló además del momento de su vida, y le aseguró a su amiga Cristina que está muy tranquila. “Estoy sana, no tengo líos legales, no le debo nada a nadie… con el único que tenía problemas era con el presidente de este país y ya me lo quité de encima”, dijo en alusión a su polémica con el exmandatario Donald Trump, quien dirigió el Miss Universo.

El público de “La casa de los famosos” opinó en las redes sociales sobre la reacción de la exmiss ante la “traición” de Spanic. “Que bueno que Alicia abrió los ojos, aunque creo que ya medio se había dado cuenta por que tonta no es, pero quiso esperar a la estocada final. Ya lo dijo ella misma “todo está grabado” y aunque algunos nieguen cosas, todo está grabado. Gaby la porra te saluda”.



