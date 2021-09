Irlanda Valenzuela sigue invicta en “El retador”

El programa de talento “El retador” celebró un emocionante duelo entre Diana Villamonte y la joven de Sonora, Irlanda Valenzuela. Tras sus increíbles interpretaciones, la exparticipante de “Pequeños gigantes” se mantiene como la campeona de canto.

En el pasado reto la cantante se enfrentó a Luis Pedraza, quien también sorprendió con su talento al jurado integrado por Lucero, Manuel Mijares y la actriz Itatí Cantoral. Sin embargo, el joven no convenció al público que con su voto salvó a Irlanda.

“Desde los cuatro años mi vida ha girado en torno a la música. Hoy deseo llegar a un público más amplio y por eso vengo a retarte”, expresó la joven Diana. La actual campeona contestó: “Yo quiero agradecer al público que con su apoyo me ha mantendio en esa silla. Más que otra cosa acepto este reto para dedicarle una presentación más a mi gente”.

“Mentira”, fue el tema con el que Irlanda Valenzuela deslumbró al público en “El retador”. La nueva retadora además se presentó con la balada “Castillo” dejando sin palabras al jurado y a la audiencia a la que Consuelo Duval pidió votar ante el gran premio de 700.000 pesos.

Lucero las animó y elogió su canto. “Bravos chicas, fantásticas”. Manuel Mijares reconoció que el tema interpretado por Irlanda no es nada fácil, pero lo supo librar bien, en especial, en la melodía donde supo llevar las notas.

Itatí Cantoral habló del crecimiento de Irlanda Valenzuela en “El retador”, por lo que decidió darle su voto. Lucero también opinó: “Esta noche por un porcentaje muy ajustado, si tuviera que decidir subiría al trono a Diana”, lo que emocionó a la retadora.

Irlanda Valenzuela finalmente permaneció como campeona de canto con 66 % de los votos mientras que Diana Villamonte obtuvo 34 %. La joven ganadora no ocultó su asombro, no solo por el favoritismo del público si no ante la bolsa acumulada, el mayo premio que se ha obtenido en el programa.

“No tengo palabras, no lo puedo creer. Quiero agradecer a la gente porque gracias a ellos sigo aquí, muchas gracias por su apoyo siempre”, dijo entre lágrimas antes de sentarse en el trono.

En la categoría de imitación, la sorpresa fue el retiro de Noelia Calle, quien era la actual campeona por su show de Yuri. La artista peruana decidió no aceptar el duelo a muerte contra Karla Delfín y se retiró con 100.000 pesos.

La decisión motivó varias reacciones encontradas en las redes sociales, incluso quienes pidieron el regreso de Paulo Rojas, quien imitó al español Miguel Bosé. “Se respeta su decisión pero yo pienso que debió seguir Miguel Bosé”. Otro comentario expresó: “Qué decepción, solo sacaste a Miguel Bose que lo hizo mejor!!!”.

Karla Delfín se presentó con una gran peluca de cabellos rizados y un vestido rojo y brillante, presentandose como la imitadora de Amanda Miguel. “No acepto el reto, porque tengo muchos objetivos. Vine con una finalidad, me voy muy contenta, no pensé estar en ese trono”.

Noelia, quien asombró al jurado con su interpretación de Yuri, aseguró que seguirá trabajando. “Yo creo que Dios quiere que tu estés ahí ahora”, dijo cediendo el título de campeona que mantuvo durante dos semanas. El jurado se mostró conmovido.

Pese a “rajarse” de la competencia, Noelia volvió a convertirse en Yuri para interpretar el tema “Corazón, corazón”, mientras que el público y el jurado la despidieron con aplausos. La nueva campeona, con la imitación de Amanda Miguel ya acumula 400.000 pesos.

