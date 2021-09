Omar Chaparro reveló que pensó en quitarse la vida

El reconocido actor y humorista mexicano, Omar Chaparro se sinceró sobre varios de los problemas que lo afectaron mentalmente y emocionalmente hace varios años. En más de 20 años de carrera, el también productor ha alcanzado grandes éxitos en distintas áreas del mundo del espectáculo, como el cine, la televisión, la música y hasta se ha posicionado en las plataformas de streaming.

Sin embargo, a lo largo de su trayectoria no todo ha sido color rosa. En el programa de Youtube “La entrevista con Yordi Rosado”, el actor reveló haber sufrido de depresión durante el mundial de Alemania 2006. Incluso, fueron momentos tan fuertes que incluso llegó a pesar en acabar con su vida.

Tras el final de “No manches” uno de los programa más aclamados de la pantalla chica, Omar cayó en depresión luego de ver como de estar en el punto más álgido de su carrera, todo se esfumó. “Dije ‘ya se acabó mi carrera’”, reveló.

Durante esa transición se fue Alemania junto a Eugenio Derbez durante dos meses para cubrir el mundial de 2006 y en varias oportunidades no lo tomaban en cuenta para realizar las transmisiones. “El productor, Elías Olorio, que me llevo muy bien con él; me acuerdo que me agarró saña, me decía ‘listos pues a las 3 de la mañana listos […]ya todo aprendido mi monólogo ya estaba ahí en el lobby yo (me decía) ‘ sabes que mejor no, mejor va Eugenio solo’”.

El humorista reveló que se sintió bastante identificado con Germán Valdés “Tin Tan” luego de leer “El barco de la ilusión”, un libro de Fritz Glockner Corte, inspirado en las duras vivencias de quien sigue siendo considerado uno de los mejores comediantes de México.

“Dije es mi bajón ¿Qué sigue después de esto? Pues también ya morirme. Me acuerdo que voltee a ver un cortinero y pensé ‘¿qué pasa si me ahorco?’, confesó el comediante durante la charla con Yordi Rosado.

Por otro lado, en medio de su gran tristeza se suscitó un problema entre su familia y la de su esposa del cual se enteró mientras estaba tomando y luego de un chiste que le dijo el productor, casi lo golpea. Justo en ese momento fue cuando cayó en cuenta que estaba fuera de control y no se sentía él mismo.

“Me di cuenta de que estaba en un lugar medio oscuro. Regresé a México (desde Alemania) y le dije a mi esposa ‘vámonos, como quiera pongo un puesto de hot dogs y ella me dijo: tú tienes talento y vamos a insistir”, narró el comediante.

Sumado a eso, el actor había invertido todo sus ahorros en un bar en Chihuahua junto con un socio que terminó robándolo. “A parte de que mi familia se estaba destrozando, acababan de cortar el programa, entré en depresión, tristeza, los pocos ahorros que me quedaban los había invertido en Chihuahua con un socio que se estaba cansándose de robarme y se había asociado con un (supuesto) abogado’”, contó el comediante.

Por último, su socio estaba ligado a una banda narcotraficante, algo que él desconocía hasta el día que se viralizó un video en el que salía su socio custodiado por seis militares durante un interrogatorio en el que confesó ser parte de un cartel y por si fuera poco, mencionó el nombre de Omar Chaparro cuando le preguntaron los negocios que tenía. “Soy socio del bros club junto con omar chaparro”, dijo el hombre.

Un amigo que estudiaba cábala, le recomendó vender lo que quedaba del negocio y que donara el dinero para salir de esa energía densa. Así que siguió su consejo y a partir de ese momento todo mejoró.

