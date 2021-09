Alicia Silverstone busca el amor en una app de citas a sus 44 años

La estrella de Hollywood, Alicia Silverstone, ha decidido darle una nueva oportunidad a Cupido. Esto tras su mediático divorcio del músico Christopher Jarecki, con quien estuvo casada más de una década.

Ahora la protagonista de la recordada película “Clueless” habló abiertamente sobre su estado civil. También sobre las razones que la motivaron a buscar el amor en la popular aplicación de citas “Bumble”.

“Me da esperanzas. Creo que es una excelente manera de que la gente se conozca”, expresó la actriz de 44 años citada por el magazine Good Morning America. Luego insistió en lo difícil que se ha convertido encontrar citas en el mundo real.

“Si voy a un evento en persona nadie está interesado, Están en sus teléfonos y es un poco desalentador”, expresó la recordada Batgirl en la aventura de Hollywood, Batman & Robin. La famosa se mostró en acuerdo con las citas online y aseguró que se trata de una manera agradable de que la gente se conozca.

Más adelante, la actriz confesó que durante una cita romántica no suele beber alcohol. “De repente te gusta porque estás bebiendo, la nueva regla es no beber hasta que sepas que te gusta”, dijo la estrella de recordados videos de la popular banda Aerosmith.

Alicia Silverstone anunció su separación de músico Christopher Jarecki con quien contrajo matrimonio en 2005. Ellos comenzaron a salir en 1997 y se convirtieron en padres de un niño en el año 2011. De acuerdo con los documentos oficiales la unión quedó anulada desde diciembre de 2018.

En el acuerdo, ambos quedaron a cargo de la custodia del pequeño Bear Blu Jarecki, mientras que la actriz sería responsable de la manutención de su expareja, con un pago mensual de 12.000 dólares hasta el 31 de enero de 2024.

Sin embargo, el acuerdo estableció que dicha manutención vencerá en caso de que el músico decida vivir con una pareja durante al menos cinco meses. Actualmente el hijo de la expareja tiene 10 años de edad.

Alicia Silverstone es una entusiasta de las aplicaciones de videos, en especial TikTok, donde ha realizado divertidas grabaciones. En una de las más recordadas habló de su nombre, según ella, mal pronunciado por muchos.

“Mi nombre es ‘Ah-LEE-see-ah, no ‘Ah-LEE-shah.’ Not ‘Ah-lee-SHAH.’ Alicia!”. Muchos entendiero que el nombre de la famosa había sido pronunciado de manera errónea por mucho tiempo. Varios le escribieron: “Me gustaría dar una disculpa forma por pronunciar complemetamente mal su nombre durante toda mi vida. Eso es salvaje”, citó Today.

La actriz se unió a a TikTok en junio de 2021 con un divertido video donde recreó una escena de “Clueless”. En ella apareció in un blazer amarillo a cuadros donde recordada el episorio “Como si”, de la inolvidable comedia adolescente que protagonizó en 1995.

La actriz, considerada un ícono de los años noventa, se ha reinventado con el paso de los años. Su más reciente proyecto fue la comedia “Players’ Senior Year”, protagonizada por Rebel Wilson. Justin Hartley, Angourie Rice, Sam Richardson, Zoë Chao, Mary Holland y Chris Parnell.

La historia narra las vivencias de una porrista que se despierta tras 20 años en coma. Su plan es regresar a al secundaria y recuperar su popularidad y reputación. La rubia también se lució en la serie The Baby-Sitters Club para Netflix, y prestó su voz para la producción animada Masters of the Universe: Revelation.

