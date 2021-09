Caloncho experimenta su lado ‘oscuro’ con sabor a Malvadisco

Caloncho está de vuelta con un disco titulado Malvadisco, un material que muestra otra faceta del cantautor que deja de lado el optimismo que lo caracteriza, para explorar otras emociones a través de la música.

“Me siento emocionado y contento de que ya salga, es como de sentir que ya se puede soltar, después de todo el trabajo que implica un disco, eso es gratificante”, así inició la entrevista.

Once canciones conforman este material que comenzó antes de la pandemia, pero que se terminó a lo largo de la misma.

“Son canciones pandémicas (risas). Lo hicimos en casa con algo de que lo que nos quedó, como la angustia, el miedo y la reflexión, de ahí surgen estas canciones”.

Caloncho espera que está otra etapa creativa sea bien recibida por sus seguidores, porque afirma si muestra un cambio -ligeramente- radical.

“Creo que van a encontrarse un discurso con el que se identifiquen; tal vez no está tan pueril, sino un poco más grande, porque tiene que ver con la reflexión (suspira)… quizá no habrá tanto clic con los niños en esta ocasión”, compartió.

Sin miedo a mostrar parte de su madurez y un cambio ante las nuevas actitudes de vida, ahora está dispuesto a dejar ver sus claroscuros.

“Tal vez estoy confundiendo a mis audiencias, pero no es así, simplemente es mostrar la otra parte de lo que quiero decir. Al final, de esto trata este disco que no solo surge de un momento distinto y difícil que enfrentamos colectiva y personalmente, sino porque tenía esa necesidad de mostrar otro rostro”.

Agregó, “siempre evité o puse una linea de no hablar de desamor, relaciones tóxicas o la muerte pero al final, el discurso vino de un origen personal y genuino, por ahí viene Malvadisco”.

Lo que pone de buenas y malas a Caloncho

Por último el cantautor nos reveló qué es lo que lo pone de buenas y malas.

“Se me asocia a lo optimista pero no es eso el disco, porque estoy mostrando la realidad. Me pone de buenas lo ligero, lo simple y la gente que es atenta a sus emociones que nos buscan que un conflicto llegue a una guerra. Mientras que alguien sin pensar o apáticos que de entrada te agrede, eso me pone de malas”, finalizó.

El músico e intérprete dejó a un lado el trabajo individual para tener apoyo de personas que admira, por lo que el proceso del disco resultó más satisfactorio.

“Este proyecto musical está lleno de contrastes y de momentos especiales en el estudio Primero porque lo empezamos prepandemia y en marzo comenzó todo este caos, que marcó el camino musical de las letras. En segundo término el orden de grabación de las canciones: Adolescentes, Sensei y Epitafio fueron las primeras en salir y al paso del tiempo siguieron saliendo como esos matices y vibras nostálgicas que no me gustaba componer ni publicar pero hoy en dia, ya estoy en otra onda”.

Por lo pronto, espera retomar con más frecuencia los conciertos por México para dar a probar su Malvadisco.

Momento. “Creo que estoy de vuela a un sitio que me gusta, es un nuevo lugar que no había estado antes”, señaló Caloncho.

Floreciente. “En este momento estoy haciendo un nuevo disco, eso será mi proyecto más ambicioso porque lo quiero componer en las próximas semanas”.

Tracklist. Malvado, Magento, Luna completa, Adolescentes, Esfera, Shulaguapa, Sensei, Medio oriente, Mono Gamez, Epitafio y Bombones.

Estreno de Malvadisco

21 de septiembre a las 17:00 horas sale el disco Malvadisco en todas las plataformas digitales.

