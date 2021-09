Kanye West: así es su impresionante mansión en Malibú

El rapero y empresario Kanye West no ha escatimado al elegir su nueva morada. El músico ahora es propietario de una lujosa propiedad en Malibú, California, donde seguramente compartirá con sus cuatro hijos y su expareja, Kim Kardashian.

El músico, quien recientemente presentó su álbum “Donda”, pagó la suma de 57,3 millones de dólares por una lujosa mansión minimalista, que se ubica cerca de una playa en Malibú. Fue construida por Marmol Radziner y diseñada por el japonés Tadao Ando, ganador del premio en arquitectura Pritzker.

Según Daily Mail, la lujosa propiedad es una de las pocas diseñadas por el conocido japonés en Estados Unidos. La casa perteneció al empresario Richard Sachs, quien además fue pareja de la famosa gemela de Hollywood, Ashley Olsen, y quien compró la propiedad por mucho menos: 1,9 millones de dólares.

El reconocido portal indicó que el precio parece elevado pero realmente la propiedad cotizó en 75 millones de dólares, de acuerdo con el Wall Street Journal. En total son 5.672 pies cuadrados en el terreno mientras que la casa mide unos 3.665 pies cuadrados.

No se han publicado las fotografías de su interior pero sí algunos detalles como sus cuatro habitaciones y cuatro baños. En su piso interior cuenta con tres dormitorios para invitados, mientras que la suite principal se encuentra en el piso superior.

La compra de esta lujosa propiedad coincide además con los rumores de una reconciliación entre Kanye West y Kim Kardashian, madre de sus cuatro hijos. La pareja se ha mostrado más unida que nunca y ella incluso asistió al lanzamiento de su nuevo álbum en apoyo.

Kanye West dedicó varios de los temas de esta producción a su familai y expareja quien no repara en escucharlos en el reproductor de su lujoso auto, tal como compartió en una reciente historia en Instagram. Para el estreno de “Donda”, la socialité y sus cuatro hijos vistieron de pie a cabeza de la casa de moda Balenciaga.

Una fuente cercana a la estrella de los realitys citada por ELLE, aseguró que no está cerrada a la idea de volver juntos, incluso le parece lo ideal debido a su esfuerzo por mantener a la familia unida. “Kim no está apresurando el divorcio…Ella y Kanye están en un buen lugar en este momento”.

Kanye West es conocido por su gustos extravagantes. Con la fortuna que ha logrado sumar con sus éxitos musicales y en los negocios, el rapero tiene en su haber varias propiedades incluyendo dos ranchos enormes y una colección de vehículos lujosos.

Durante el matrimonio con Kim Kardashian, el músico de 43 años conservó una propiedad principal de 22 millones de dólares ubicada en el exclusivo complejo Hidden Hills. En esta zona reside la mayoría del clan Kardashian -Jenner.

El rapero colecciona más de 21 premios Grammys y fue seleccionado en dos ocasiones en la exclusica lista de las 100 personas más influyentes del mundo del ránting Forbes, al lado de personalidades como el actor Bradley Cooper, Bradley Cooper y su expareja, Kim Kardashian.

Forbes estimó para 2020 su patrimonio neto en alrededor de 250 millones de dólares, el rapero insiste en que es multimillario. Esto sin tomar en cuenta la fortuna de su expareja, la socialité Kim, quien para el mismo año reportó un patrimonio de 370 millones de dólares.

El ránting fue actualizado y la estrella de “Keeping Up with the Kardashians”, sumó hasta inicios de 2021 una fortuna de 1.000 millones de dólares, gracias a sus negocios en la KKW Beauty y la línea de ropa Skims.

