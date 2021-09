“La casa de los famosos”: Uriel del Toro es el nuevo eliminado en el reality show

La tensión alcanzó el punto máximo en la competencia de Telemundo, “La casa de los famosos“. La reciente ronda de nominaciones puso a prueba la amistad entre Gaby Spanic, quien decidió salvar a Celia Lora y dejar en peligro de eliminación a Alicia Machado, Pablo Montero y Uriel del Toro.

El actor Del Toro se convirtió en el cuarto eliminado luego de Tefi Valenzuela, Anahí Izali y Daniel Vargas. Kimberly Flores decidió, por su parte, abandonar la competencia por petición de su esposo, Edwin Luna, quien la buscó personalmente en la casa.

Horas antes, la exmiss Universo, Alicia Machado, apareció haciendo sus maletas y despidiendose de sus compañeros. También aprovechó de hacer ejercicios, y sobre la caminadora le envió un mensaje a su familia. “Todos los días, no hay un minuto que no piense en tí hija mía”.

Una de sus mejores amigas en “La casa de los famosos”, la despidió entre lágrimas. “Yo quisiera que me mandaran las maletas porque no quiero estar corriendo, me quiero maquillar, si me voy, me voy espléndida, regia”, dijo mientras preparaba su comida.

Mientras Gisella le expresa ba tristeza, Alicia dijo que no le gustaban las despedidas. “Estoy muy agradecida del tiempo que estuve acá, no se vayan a poner con cursilerismos ni hipocresías. Así como están aquí reunidos… no es una despedida porque todos somos artistas y nos vamos a volver a encontrar”.

Al despedirse de su paisano Jorge Aravena, le insistió que ella siempre es transparente, algo que llegó a molestar a sus compañeros. “Tengo conceptos muuy de viejita, muy radical en muchas cosas, así de loca cmo soy, también del otro lado soy muy radical porque es como yo he podido sobrevivir”.

Los fanáticos reaccionaron a la salida del actor. “Gaby triste y si supiera q ellos tramaban eliminarla”, se leyó en un comentario. Otros elogiaron a Machado, “Qué buena mi Alicia y la cara que te puso Gaby es de espanto, que juegue limpio y no pasará nada ni hará cosas que no son”.

Alicia Machado regresó a “La casa de los famosos” con un gran grito “¡Hello!”. Sus compañeros la aplaudieron incluyendo a Celia Lora con quien ha tenido varios enfrentamientos. Abrazó a todos pero vio desde lejos a Gaby Spanic quien no la salvó de la nominación.

La competencia ha puesto a prueba la aparente amistad entre las dos venezolanas, quienes se describieron como “hermanas”, al comienzo de “La casa de los famosos”. La reciente decisión de Spanic de salvar a Celia Lora y dejar en peligro de eliminación a Machado las distanció aún más.

“Mi lealtad es con mis amigos. Aquí me llevo bien con (Jorge) Aravena, contigo, Pablo Montero, Christian de la Campa, Roberto Romano. Verónica es como nifú ni fá”, dijo a Cristina Eustace. Más adelante agregó: “Ya no es mi amiga, ni mi cuñada, ni mi mamá, ni mi hermana, mi nada, es una rival más en esta casa”, dijo sobre la protagonista de La usurpadora.

Las celebridades aún en la competencia planean su estrategia. Roberto Romano y Kelvin Rentería dieron a entender sus próximos pasos contra Jorge Aravena y Gaby Spanic. “Ella está muy segura. Por lo que me dijo Celia ella va a nominar solo a hombres”, contaba Romano.

“Ella hizo creer en todo momento que tu eras el salvado”, dijo Kelvin ante Uriel, ahora eliminado. Luego hablaron en contra de Christian de la Campa. “No has notado que cada vez que hacemos ejercicios y tu estás, él se va, piénsalo guey”, dijo Rentería a Romano.

“Ahorita no lo podemos nominar a ese guey porque lo haríamos más fuerte.. Imaginate que se quede Alicia, y mandamos a nominación a Gaby, Alicia y Aravena…le tocaría a ese guey”. Romano aseguró que de quedar líder de la semana salvaría a Alicia por estrategia.

TE PUEDE INTERESAR: