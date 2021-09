“Las estrellas bailan en Hoy”: así reaccionó Silverio Rocchi al ver a Michelle Vieth en el jurado

El reality show Las estrellas bailan en Hoy continúa exhibiendo el talento para el baile de las celebridades. Silverio Rocchi es uno de los que ha regresado por revancha, lo que aumenta aun más la tensión y las exigencias del jurado.

Tras presentarse con su nueva compañera la actriz Pía Sanz, se llevó una gran sorpresa al ver en el jurado a la actriz Michelle Vieth, con quien bailó la temporada anterior. Ambos se compenetraron de tal manera que surgieron rumores de un romance.

Tanto Pía como Silverio demostraron mucho ímpetu en el baile y no derrocharon elogios hacia el otro. “Él es una persona que conecta muy bien con el público, con su pareja y con los maestros también”. El exfutbolista consideró un reto estar al nivel de su compañera quien fue bailarina.

Luego de mirar hacia el jurado y notar la presencia de la actriz, expresó: “Va a ser un placer que hoy nos califiques, más que nervioso estoy emocionado”, dijo Rocchi mientras que Michelle Vieth sonreía y hacía muecas.

Galilea Mortijo sonrió y coquetando con la expareja de baile, dejó a la vista el coqueteo entre ambos. Michelle no pudo evitar sonrijarse y de inmediato: “Qué bonito siento estar aquí”, dijo la famosa quien tomó el lugar de Lola Cortés, la juez de hierro, quien aún no se incorpora al programa.

La actriz protagonista de “Mi pequeña traviesa”, elogió a la pareja y hasta reconoció un dejavú. “Siento a Pía un poco desconectada de Silverio, com que les falta un poco más de comunicación en la pista, cada quien en lados diferentes”. Pero Galilea bromeó: “Es que tú lo estabas viendo”.

El coreógrafo Lusi Roberto destacó la mejoría de la pareja con respecto a la presentación anterior. Se vio el avance, Silverio está más conectado, más alegre, más integrado a la situación. Pía ya destacas porque sé tus cualidades como bailarina, se notan”.

El público evaluó el baile de la pareja con elogios. “Ustedes tienen todo para ganar. Eso no las pone más difícil a todos, pero nos encantan los retos, y este está cada vez más emocionante”. Otro comentó: “Sí son buena pareja y como han dicho son la pareja indicada para ganar el reality”.

En la primera temporada de “Las estrellas bailan en Hoy”, Silverio Rocchi entró a apoyar a Michelle Vieth, quien quedó sin pareja tras la salida del cantante Emir Pabón. La química entre ambos surgió de inmediato y mucho se comentó sobre un romance una vez que finalizó el reality show.

“Creo que ambos estamos en una etapa de nuestras vidas en la que estamos disfrutando lo que estamos viviendo. Me han pasado muchas cosas y nunca me he detenido a aclarar nada y estamos aquí porque ustedes se han convertido en nuestras familias”, expresó a Galilea Mortijo.

Sin admitir la relación, dijo que tanto ella como Silverio Rocchi deben ser responsables, ya que tienen familia e hijos. “Estamos viviendo el momento como todos. Silverio es un caballero. Siempre va a contar conmigo con este cariño, con esta amistad, creo que es mutuo”.

La grafóloga Maryfer Centeno se ha convertido en una de las concursantes más polémicas del reality. La famosa y su compañero, Shulo, recibieron una pésima evaluación, lo que ha motivado el disgusto contra el jurado, en especial, contra el coreógrafo Luis Roberto.

“Estabas fuea de ritmo… todo el tiempo las mirada en el piso viendole los pies a El Shulo. Hay una pequeña situación contigo, es la negación desde la circunstancia de estar en el programa”. Pero fue interrumpido por Maryfer quien le preguntó qué tanto sabe del género merengue, poniendo en duda su experiencia.

