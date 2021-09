MasterChef México: Ismael Zhu “El Chino” debutará en el cine

“El Chino”, recordado por ser el ganador de Masterchef México 2018, incursionará en la pantalla grande de la mano del director Gerardo Móran

El querido chef mexicano, Ismael Zhu debutará en la pantalla grande próximamente. “El Chino” como también es conocido, conquistó a la audiencia y al jurado de MasterChef México en 2018 cuando fue anunciado como el ganador del reality show de cocina. A partir de ese momento, se convirtió en un ícono de la gastronomía.

En esta oportunidad, Ismael dio a conocer el nuevo reto profesional que lo tiene muy feliz. A través de su cuenta oficial de Instagram, el cocinero compartió con sus más de 400 mil seguidores la gran noticia en la que confirmó su incursión en el cine.

“Me vuela la cabeza y me emociona formar parte de proyectos nuevos y hacer cosas que me sacan de mi zona de confort. Gracias @gerardomoranc por darme la oportunidad de estar en la pantalla grande y vivir la experiencia del cine, solo que esta vez, frente a cámaras. Estén pendientes muy pronto #permitidoslapelicula”, escribió el chef.

En el carrete de fotografías podemos ver a Natalia Tellez, Mara Escalante y al director encargado del filme, Gerardo Morán. Aunque, Ismael no dio detalle sobre su personaje, el look de tenista no pasó desapercibido. Arap Bethke y Érika Buenfil también forman parte del maravilloso reparto de “Permitidos, la película”. Aunque se desconoce cuando será su estreno en cines, por lo poco que se ha podido ver en las redes sociales, el nuevo filme promete ser de maravilla.

Los proyectos de Ismael Zhu

El cocinero mexicano alcanzó un gran reconocimiento luego de ganar salir victorioso de MasterChef México. Desde el inicio del programa demostró ser uno de los mejores por su amplia experiencia en la gastronomía. “El Chino” como es llamado por su conexión con el país asiático y por sus rasgos, resaltó por la versatilidad en sus platos. Además de perfeccionar su destreza en la comida mexicana, le agregó sabores internacionales.

En 2019, fue invitado a formar parte del equipo del popular programa de variedades “Venga la Alegría” con su propia sección llamada “Cocina Internacional”. Hace pocos días el cocinero cumplió dos años dentro del show y dedicó les una publicación en su cuenta de Instagram.

“Este día se cumplen 2 años de pertenecer a esta gran familia que amo con todo el corazón. Que me hace sentir feliz y agradecido eternamente con los grandes seres humanos que me dieron la oportunidad y que confiaron en mí cuando en su momento yo no lo hice. ¡Gracias @diolluberes y @ssmester por permitirme ser parte de esta maravillosa familia azteca, que me ha cambiado la vida y por la cual porto la camiseta con muchísimo orgullo!”, escribió Ismael.

Por otro lado, el también conductor de televisión comparte sus habilidades culinarias en “Yun”, su propio restaurant de comida asiática, el cual inauguró en 2019 con el nombre de su madre. Uno de sus proyectos a futuro es expandirse al sur de México con una nueva sucursal.

Ismael Zhu comparte proyecto con Roger González y Daniela Obregon, juntos le dieron vida a “Tres tragones”. Los tres recorren México en busca de los mejores sabores y al mismo tiempo hacen un reseña del lugar que es compartida a través de sus redes sociales. “La meta es poder trascenderlo a un programa de televisión o a alguna productora donde lo podamos hacer más producido y más profesional. Inclusive hemos hablado de hacer un libro donde podamos hacer las recomendaciones”, expresó “El Chino”.

Es así como Ismael se ha ganado el cariño del público, desde la televisión, su propio restaurant y los distintos proyectos de los que forma parte, y por si fuera poco próximamente podremos verlo en la pantalla grande.

