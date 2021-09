Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta, regresa a la actuación

Hijo de gato caza ratón. El popular dicho aplica para Nina Rubín, hija de Andrea Legarreta y del músico Erik Rubín, quien consolidad su carrera en la actuación con un nuevo proyecto.

La joven ahora interpretará un nuevo personaje en el montaje teatral “Solo en la oscuridad”, que estará protagonizado por la famosa Itatí Cantoral. La orba dirigida por Morris Gilbert se estrenará en noviembre con un elenco en que se suman Luis Gatica, Lenny Zundel, Sergio Bonilla y María Perroni Garza.

Para Mía Rubín se trata de una nueva experiencia tras su personaje “Fabiana” en la telenovela “Te acuerdas de mí”, protagonizada por Gabriel Soto y Fátima Molina. En la nueva obra teatral alternará el papel con la joven María Perroni.

La joven ha heredado el gusto por las artes de sus padres. “Yo siempre he querido hacer un poco de todo. A los 6 ó 7 años mi mamá me preguntaba qué quería ser, y yo le decía actriz, cantante, chef y mamá. Todo eso ha cambiado, por ejemplo, me encanta la cocina pero no creo que lo quiera como una profesión”.

En la entrevista al canal Las Estrellas, la joven habló de su gusto por la música al ver a su padre Erik Rubín. “Ver cómo componía, todo lo que hace en el estudio, los botones… ellos siempre han estado felices de lo que yo quiero”.

Mía Rubín di sus primeros pasos en el mundo del modelaje. Luego, según recuerda, su padre le comentó sobre una audición para la obra “Anita, la huerfanita”, un montaje que marcó su debut en la música junto a su padre. “Yo había tomado clases de canto desde pequeña. Fuimos, yo con una sonrisota, la más feliz del mundo, no sabía qué iba a pasar, ni sabía cómo era la actuación”.

“Estar en el escenario y sentir la presencia dije ´de aquí soy´ y de ahí bueno mi primera película con Manolo… cada día aprendo de mis compañeros actores, aprendo de sus gestos, de sus miradas, de sus llantos, risas, mis directores que son mis maestros, los amo”.

A sus 14 años, Nina Rubín se destacó con el personaje de Faby, hija de Ivanna y Alberto. Esta joven se describió como un persona muy ordenada que prefiere pasar tiempos con los libros que andar en las fiestas. El personaje se caracterizó por ser muy inteligente, diagnosticada como una niña índigo.

En la historia, protagonizada por el galán Gabriel Soto y Fátima Molina, “Faby” termina conociendo a “Edy”. El joven, quien representa todo lo opuesto, terminará conquistandola. Nina elogió el elenco y se sintió agradecida por la experiencia.

“No saben lo agradecida que estoy, de llegar todos los días de trabajar con estos actores, compañeros, directores, produccción, ya aprendí mil cosas porque los estoy viendo trabajar y los estoy analizando, todo lo que me enseñan y cómo me apoyan”, dijo en el programa Hoy.

También habló con orgullo de su personaje en esta producción. “Lo padre de Faby es que toda la vida ha sido siper intelectual, inteligente, le encanta leer de todo, es su pasatiempo favorito, siempre ha sido así, desde muy chiquita ha vivido en esta burbuja de cristal, que se rompe cuando conoció a Edy”.

Andrea Legarreta no puede ocultar sus lágrimas de emoción al hablar de sus hijas Mía y Nina. Ambas le han agradecido el apoyo en sus carreras, ya que la orgullosa madre no duda en hacer un alto en su agenda para acompañarlas y darles apoyo tanto en la musica como en la actuación.

