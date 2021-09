‘Blue Bayou’ retrata a inmigrantes coreanos en EU

Justin Chon encontró en los periódicos una historia sobre niños surcoreanos adoptados en Estados Unidos que fueron deportados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y decidió hacer la película ‘Blue Bayou’.

“Cuando lo leí, me afectó mucho, me conmovió. Esas historias me rompieron el corazón”, dijo a Metro el director californiano, que ambientó su anterior película, Ms. Purple, en el barrio coreano de Los Ángeles.

“Empecé a escribir esto antes de Ms. Purple. Esta película en particular trataba de algo que sentía que debía ser expuesto, en términos de política de inmigración y la experiencia de los adoptados. Esas eran las cosas que realmente me importaban”. De niño y adolescente, muchos amigos míos eran niños surcoreanos adoptados por familias estadounidenses, y siempre sentí que su experiencia como estadounidenses era diferente a la mía. Me di cuenta de que era algo que, hasta ahora, no se había visto en el cine”.

Esta es la película en la que Chon se ha adentrado más en el terreno de la temática, ya que Blue Bayou supone un paso adelante en su visión como director:

“Quería contar la historia de una persona real, no de un individuo perfecto. La película es una realidad aumentada. Estás mostrando momentos muy privados de forma muy pública a la audiencia, y esos momentos me parecen estimulantes. Como actor, puede ser increíblemente profundo e iluminador para la condición humana. Esta película representa lo que se siente y se ve en Estados Unidos”.

Justin Chon, director de ‘Blue Bayou’

Blue Bayou se presentó en la sección oficial del último Festival de Cannes, donde la crítica alabó la película, aunque acusó a Chon de cargarla de escenas melodramáticas.

“Toda la película podría ser súper oscura, pesada y melancólica, pero creo que sería demasiado para aguantar dos horas. Con esas escenas, quería dar al personaje principal una perspectiva de dónde está en la vida. Cómo ha acabado ahí, hacia dónde se dirige, etc. Llegué a un punto en el que estaba tan inmerso en la historia que los personajes se habían vuelto reales y empecé a ponerme nervioso. Pensé que si alguien iba a meter la pata a lo grande, ese alguien sería yo”.

Como explicó Chon, “Esta gente fue traída en los años 70 y 80, adoptada por ciudadanos estadounidenses, y se están enterando a los 40 o 50 años de que van a ser deportados”.

Leyó artículos en los que se describía la brutalidad con la que se sigue aplicando esta política.

“Me derrumbé”, dijo. “Lo que sientes al final de la película es lo que sentí al leer estos artículos. Estaba absolutamente destrozado… Sentí que era muy importante que la gente de Estados Unidos supiera lo que estaba pasando”.

Chon también quiso incluir la poesía en esta historia basada en hechos reales.

“Busco lo que se siente veraz y no se siente forzado. Los momentos que se sienten forzados tienen que desaparecer. Todo se reduce a la intención de la película. La espina dorsal de la película era llamar la atención sobre el problema de la deportación de los adoptados, y todas las escenas de la película tenían que estar al servicio de eso, en primer lugar. Tengo que contar mi experiencia con la mayor honestidad posible”, declaró el cineasta.

Chon habló de su irrupción en la dirección en una época en la que muy pocos asiático-americanos tenían la oportunidad de crear las joyas de bajo presupuesto en las que ha destacado hasta ahora.

“La identidad forma parte de mi historia, pero tiendo a pensar que mi estilo tiene un lirismo fundamentado. Eso es lo que pretendo: un drama visceral y crudo, pero también lírico y poético a veces. Esas son las cosas que me atraen. La naturaleza realista y veraz de la interacción humana. Pero hay veces que es más excitante expresar algo de una manera más exagerada. Siempre intento mezclar ambas cosas. Algunas personas piensan que es un tono demasiado loco, y otras lo aprecian. Es lo que me excita, personalmente”, concluyó.