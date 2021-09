Por fin se estrena la película de ciencia ficción ‘Dune’, uno de los títulos más esperados de la temporada.

Maria Estevez

Decían los críticos que esta obra escrita por Frank Herbert, en 1965, era imposible de adaptar al cine; sin embargo, el cineasta canadiense Denis Villeneuve ha superado con éxito el desafío. Miles de fans dudaban de la posibilidad de destilar esta saga literaria en un ejercicio cinematográfico, porque los anteriores intentos fueron un fracaso, entre ellos el largometraje, de 1984, de David Lynch y el documental, del 2013, firmado por Jodorowsky. “Con Dune he sacado al joven enamorado de la ciencia ficción”: Denis Villeneuve

La trama laberíntica de ‘Dune’ fue estructurada por Villeneuve en dos partes dividiendo la historia por la mitad, siendo el filme que se estrena esta semana la primera parte. La adaptación de ‘Dune’, uno de los libros más venerados en el canon de la ciencia ficción, supera las expectativas por la gesta del realizador de partir la historia en dos. El elenco cuenta con los grandes actores del momento: Zendaya y Timothée Chalamet, quienes lidera el cartel, al que se suman Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Stellan Skarsgård y Javier Bardem.

El cineasta confiesa que quería filmar ‘Dune’ desde sus años adolescentes, cuando era un estudiante de ciencias obsesionado con la biología y la exploración del espacio. Villeneuve, el afable cineasta canadiense con el que todo el mundo en Hollywood quiere trabajar, admite haberse sentido como un gusano en la arena ante el gigantesco desafío de Dune, una epopeya de ciencia ficción que se ha tragado a más de un cineasta

Metro platicó con el director canadiense Denis Villeneuve para saber más acerca del esperado estreno de la película de ciencia ación ‘Dune’.

P: ¿Es su película accesible para el público que desconoce la novela?

R: Por supuesto. Es una película para todos aquellos que están familiarizados con la obra de Herbert, pero también para quienes no la conocen. Yo soy fan del libro y he intentado respetar su universo. El material que tenía en mis manos era tan poderoso, tan rico y preciso, que mi gran reto era conseguir que las personas que amaban esta historia, sintieran que he puesto una cámara en su mente y les he devuelto las imágenes y los sentimientos que tuvieron cuando leyeron el libro.

P: ¿Qué le obsesionaba durante la adaptación?

R: Regresé a mis viejos sueños, porque siempre he querido adaptar este guión. Mi mayor obsesión fue encontrar el lenguaje visual de una historia que soy capaz de ver en mi mente. Dune ha sido mi Santo Grial desde que me convertí en cineasta. He rodado ‘Sicario’, ‘Arrival’ y ‘Blade Runner 2049’ con el único objetivo

de llegar hasta ‘Dune’. He mejorado con cada película que he hecho para conseguir que mi capacidad técnica fuera lo suficientemente ambiciosa para acometer este proyecto. He tardado mucho, lo sé, pero es que soy un aprendiz muy lento. No hubiera podido hacer ‘Dune’ antes porque no tenía las herramientas que tengo ahora.

P: ¿Es cierto que quiere rodar la segunda parte de ‘Dune’?

R: Sí, lo espero. Yo he hecho esta película para mí, porque quería complacer un sueño, una obsesión que he tenido desde hace décadas. El gran desafío ahora es conseguir la segunda parte. Creo que me he acercado lo suficiente al viejo sueño como para sentirme contento, aunque si me dejan rodar una segunda parte, me sentiría feliz.

P: ¿Ha escrito ya la segunda parte?

R: Estoy en ello. Sé lo que quiero hacer y cómo hacerlo, y no hubiera podido rodar ambas películas al mismo tiempo. La cantidad de trabajo y la complejidad de la narración quedaron definidas cuando tomé la decisión de rodar primero la primera parte. Eso me ha dado distancia con lo que me falta por

hacer. Si todo va bien, y cruzo los dedos, me gustaría tener la oportunidad de hacer la segunda parte

P: Este es un filme que habla sobre identidad…

R: Es una película donde se reflejan muchos sentimientos humanos que nos devoran en la adolescencia. Me gustan los proyectos que tienen raíces profundas, pero es que Dune es cada vez más relevante. Es mi identidad y la de muchos otros jóvenes. He podido, por primera vez, expresar esa parte de mí de la que no había escrito antes. He sacado al joven enamorado de la ciencia ficción. Estamos hablando de una novela rica, compleja, fuerte en los detalles y profunda en su poesía.

P: De todos los mensajes de esta historia, ¿cuál destacaría?

R: La preciosidad de los recursos, la necesidad de construir puentes con las comunidades locales para sostenernos en el futuro, esos son mensajes que me parecía correcto modernizar.

P: Con la pandemia, los exhibidores están en una situación complicada ¿Le gustaría que el público viera su película en los cines?

R: Ojalá el público celebre esta película en los cines porque merece la pena verla en la gran pantalla. Este filme ha sido diseñado para la pantalla grande que es parte del lenguaje cinematográfico: la forma en que diseñas las tomas, la forma en que cortas la película, la forma en que diseñas el sonido.

La experiencia del cine es vivirla en comunidad. Es una ceremonia donde compartimos emociones juntos. Creo que ir al cine es una experiencia muy importante: estar juntos y recibir una historia, liberar sentimientos. Es único. No quiero que los seres humanos perdamos esa experiencia.

P: Podría parecer obvio, dada su fascinación por la ciencia ficción, pero, ¿le gustaría volar al espacio como Jeff Bezos o Richard Branson?

R: No, no, no. Estoy hipnotizado por el espacio. Tengo una relación espiritual con el espacio. Y cuando miro las imágenes provenientes de los telescopios, se me llenan los ojos de lágrimas al ver esas galaxias o esas estrellas en esos sistemas. Son imágenes muy poderosas. Pero estoy mucho más interesado en lo que está sucediendo en la Tierra. Y creo que el espacio no es el camino a seguir. Creo que es súper irresponsable pensar que el futuro de la humanidad está ahí fuera. No lo creo. Estamos obligados a enfrentar la situación de la tierra porque estamos destruyendo lentamente un paraíso. Confío en que tengamos tiempo para salvarlo.