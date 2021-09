Cuál es el problema de salud de Violeta Isfel

La guapa Violeta Isfel rompió en llanto hace poco durante el programa de televisión “Mamá dice” en vivo y conmovió a todo el mundo.

Violeta Isfel rompió se derramó en llanto tras revelar que padece un problema de salud por el que está tomando un tratamiento que la ha afectado emocionalmente y mentalmente. Y es que está tomando un tratamiento hormonal para volver a ser madre, además para evitar alguna tragedia mortal por lo que ha tenido cambios en su cuerpo.

Pero las consecuencias del mismo le han generado una serie de cambios a los que no se ha acostumbrado y que poco a poco la ha afectado de forma emocional.

“Ay, perdón. Me está costando mucho trabajo, no sabes cuánto. Las hormonas me tienen loca, no entiendo nada. Me veo al espejo y no he podido verme diciendo: ‘Esta mujer eres y ve todo lo que recorriste’”.

Por lo que atraviesa Violeta Isfel

Tras sus palabras y lágrimas la sexóloga Irene Moreno la abrazó y le expresó el enorme cariño que siente por ella. Mientras sus compañeras del programa la tomaban de las manos.

“No sólo pasa cuando acabas de ser mamá, o sea, yo fui mamá hace 18 años. Es un momento en mi vida en donde ya tengo 36 y obviamente el metabolismo es otro, tus hormonas son otras, me dan unos bochornos en la noche que no entiendo”, agregó en medio del momento.

Ante esto la sexóloga le explicó que su estado de ánimo también se ve afectado porque se está poniendo hormonas para el embarazo. “Todos estos procesos para la fertilización enloquecen, eso es lo que te está pasando, es totalmente normal. Tu marido babea por ti, y te ve como nosotras, hermosa”, añadió.

Fue el 31 de agosto cuando inició el programa que la trajo de vuelta a la televisión y que es difundido los martes y jueves a las 5 de la tarde por Multimedios Televisión.