Así reaccionaron algunas estrellas tras la muerte de Willie Garson

Inmediatamente que se conoció la muerte e Willie Garson sus compañeros de trabajo publicaron fotografías juntos con emotivos mensajes.

La muerte de Willie Garson sorprendió a todos la noche de este 21 de septiembre y es que el actor de ‘White Collar’ y ‘Sex And The City’ falleció a sus 57 años tras una lucha contra el cáncer según TMZ.

Matt Boomer, su compañero en la serie ‘White Collar’ fue uno de los primeros en manifestar su pérdida, acompañando unas imágenes con unas palabras.

“El año pasado, me enseñó mucho sobre el coraje, la resiliencia y el amor. Todavía no he envuelto mi cabeza en un mundo sin ti en él, donde no puedo llamarte cuando necesito reírme o inspirarme. Lo último que hiciste cuando nos despedimos fue bajarte la máscara (odio el covid), sonreír y guiñarme un ojo”.

Agregó que sabe que no era un reflejo del dolor que estaba atravesando, pero era un indicativo de todo lo que era y era para él “Alguien que me levantó, que me hizo mejor y que siempre, siempre me hizo sonreír. Te amaré por siempre. Y tu familia de ‘White Collar’ siempre está aquí para Nathen”.

Otros mensajes de amor al conocerse la muerte de Willie Garson

Dos de las protagonistas de ‘Sex And The City’ también manifestaron su tristeza por la muerte del actor. La primera de ellas fue Cynthia Nixon.

“Tan profundamente, profundamente triste, hemos perdido a @Willie.Garson. Todos lo amamos y adoramos trabajar con él. Era infinitamente divertido en la pantalla y en la vida real. Fue una fuente de luz, amistad y tradición del mundo del espectáculo”.

Agregó que siempre fue un profesional consumado. Y que su corazón está con su hijo. “Nathen, espero que sepas lo mucho que te amaba y lo orgulloso que estaba de ser tu papá”.

Luego, fue el turno de Kristin Davis, quien también se sumó a las publicaciones de duelo con otro mensaje estremecedor. Alegando que conoció al actor en ‘Expediente X’ en el año 1995 y que de inmediato la conexión de ambos fue absoluta.

“Poco sabía que tendríamos la alegría de compartir ‘Sex and the City + And Just Like That’ juntos. Willie es amado por toda nuestra comunidad. Era más inteligente y divertido de lo que jamás hubieras imaginado. Estamos despojados sin él. Pero realmente quiero rendir homenaje a su valiente compromiso con la paternidad soltera”.