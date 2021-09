“El retador”: la reacción de Lucero al conocer a su doble en el reality show ¡Idéntica!

El programa de talentos “El retador“, se acerca a su esperado final. El jurado ha sido sorprendido con los participantes en las categorías de canto, baile e imitación, incluyendo a la cantante Lucero quien quedó sin palabras al conocer a dos de sus dobles.

La también actriz, quien se acompaña de Manuel Mijares e Itatí Cantoral, no tuvo palabras al ver el show de imitación de dos de sus concursantes. Una de ellas, Karla Delfín, una joven que ha demostrado su talento para imitar las voces de varios famosos, entre estos Amanda Miguel y “La novia de América”.

“Desde muy pequeña me encantaba estar en los escenarios y participar en todos los festivales culturales que pudiera. A pesar de la mala situación ecónomica que padecíamos mis padres nunca me dejaron de apoyar, siempre estuveron al pie del cañón conmigo”, relató la joven en “El retador”.

La joven multivoces contó cómo su madre con algunos retazos de tela o prendas que tenía en casa tratata de diseñar sus vestuarios “De hecho, me destrozó un abrigo para poder hacer un top, que después me gustó más que mi abrigo favorito”.

Apenas subió al escenario, comenzó a imitar la voz y los gestos de Lucero. Con un saludo a “Manuelito”, rompió el hielo y causó carcajadas tanto en la cantante como en el músico. “Les tengo una sorpresa preparada y sobre todo para tí mi adorado”, dijo antes de meterse en la piel de varios artistas, incluyendo a Alejandra Guzmán.

“Yo me siento muy honrada, la verdad es que nosotros hacemos este tipo de homenajes lo hacemos con mucho gusto porque tratamos de tener mucho respeto”, dijo la joven imitando la voz de la Guzmán.

Mijares fue el primero en opinar y elogiar la versatiliad de Karla Delfín, entre los aplausos del público. Itatí no dejó de sonreír. “La verdad nos divertiste muchísimo, extraordinario y a mí me parece muy difícil porque cambiaste de una cantante a otra en muy poquito tiempo, en la misma canción, y eso me parece fastástico”.

Pavel Arámbula también llegó al programa para sorprender con su imitacyuón de Lucero. Esta vez, “la novia de América”, subió al escenario y ambos cantaron “Vete con ella”, una de las canciones más exitosas de la intérprete mexicana.

“Vete con ella vida, y que sean muy felices, vete con ella mi amor”, cantaron ambas abrazados. Manuel Mijares e Itatí Cantoral se pusieron de pie y bailaron el tema además de aplaudirlos.

El público además quedó sorprendido con la sencillez del participante y lo felicitaron en las redes sociales. “Pavel el mejor imitador es muy humilde y talentoso darle oportunidad a otros para que sepan lo que es ganar”. El retador perdió el trono ante al duelo a muerte contra Francisco Puga, quien imitó a varios famosos, entre estos Shakira y Paulina Rubio.

La semifinal del programa de talentos “El retador”, se transmite este 26 de septiembre en el canal Las Estrellas. El público ha expresado apoyo a los campeones de la categoría canto, baile e imitación, esperando gane su artista favorito.

Irlanda Valenzuela, exparticipante de “Pequeños gigantes”, sgue invicta por tercera semana consecutiva, con una bolsa acumulada de 700.000 pesos. La joven de Sonora se enfrentó a un nuevo duelo de muerte contra Diana Diana Villamonete, en el que salió airosa.

Para sorpresa de muchos, la campeona en imitación, Noelia Calle, “se rajó” y dejó en el trono a Karla Delfín quien llegó dispuesta a retarla con una imitación de Amanda Miguel. Calle, quien dio vida a Yuri en el programa, agradeció la oportunidad y se retió con un premio de 100.000 pesos.

