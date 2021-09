“La desalmada”: Fernanda rechaza a Rafael por esta razón

La telenovela “La desalmada“, asombra al público con nuevas tramas y momentos de sus protagonistas Fernanda Linares (Livia Brito) y Rafael Toscano (José Ron).

Tras su esperada boda, nuevos acontecimientos suman tensión y emoción a la historia donde además actúan Eduardo Santamarina, como el villano Octavio Toscano; Marjorie de Sousa, como Julia Torreblanca; y Marlene Favela, como Leticia Lagos.

Fernanda y Rafael ahora son marido y mujer. Pero el amor entre amor entre ambos no ha cambiado los planes de venganza de la protagonista, quien accedió a mudarse a El Primor, para estar más cerca de su enemigo Octavio Toscano.

En el capítulo 57, los nuevos esposos aparecen en la cama pero Fernanda no se emociona con los besos de su galán. “Disculpame, no estoy de humor… no me siento como en mi casa, además tus papás están aquí”. pero Rafael trata de calmarla. “Si no estás a gusto nos regresamos a Nuevo Amanecer”.

Ella no deja de tener pesadillas con el hombre que la abusó el mismo día de su boda, Octavio Toscano, de quien ha jurado vengarse. Fernanda ha dicho a su mejor amiga Juana que su plan no es matar al villano de Toscano, si no conseguir pruebas en su contra.

“No me hagas esto más difícil, solo aquí puedo agarrar fuerzas para continuar, le dijo ante los reclamos de su amiga. Luego le explicó su plan: “No ha sido simple, primero me tengo que adaptar a su presencia, saber qué tengo que buscar, dónde tengo que buscar, no es fácil, estoy teniendo pesadillas con aquella noche”.

“Julia”, en su afán de recuperar su estatus social, vuelve a enfrentarse a Fernanda, quien no cae en su juego. “No sabes lo humillada que me sentí al ver a esa tipa comienzo en la hacienda, con nosotros, la muy arrastrada”, contaba a su hija Isabela (Kimberly Dos Ramos), otra antagonista de “La desalmada”.

Luego continúa quejándose: “Ya dispone de la casa como si fuera suya y la muy cínica nos tuitea a Leticia y a mí”. Pero la intrigante Isabela la calma con una amenaza: “Tranquila que tanta felicidad les va a durar muy poco, les tengo preparada una sorpresita a ella y a Rafael”.

Pero Octavio está decidido a conquistar a Fernanda, por lo que le pidió a Isabella no acercarse. “Ella ya está viviendo en hacienda, así que no vuelvas a acercarte por allá. Si quieres recuperar a Rafael como quedamos aprende a contorlar tus emociones, mientras no lo hagas, no te aparezcas en El Primor”.

Para sorpresa de Fernanda, Octavio la ha llamado a buscar y ha pedido que se puedan ver a solas. Carmelo dio el mensaje y aunque ella insistió en buscar a Rafael y estar acompañada, el peón le pidió ir sola. “No señora, me dijo que no más usted”.

La venganza en medio de esta historia de amor ha confundido a su protagonista de “La desalmada”, quien incluso pensó en dar marcha atrás a su plan. “Todavía estoy a tiempo de arrepentirme, de irme muy lejos, me siento tan o más confundida que cuando me comprometí con Rafael”, meditó Fernanda antes de casarse con su galán.

César Franco, su nuevo aliado y quien también ha jurado venganza a los Toscano, le insistió en su plan. “Estás en lo correcto. Es ahora o nunca, y toma mis palabras como una señal”, le expresó. También pidió no dudar de su juramento con sus verdugos.

